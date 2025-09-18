卡林出席国际研讨会 并宣读总统贺信

本次论坛吸引了来自阿塞拜疆、白俄罗斯、匈牙利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、蒙古、俄罗斯、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的历史学家、突厥学者、阿尔泰学者、考古学家和语言学家参加。

在会议开幕式上，叶尔兰·卡林代表哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫宣读了致参会代表的贺信。俄罗斯联邦总统助理弗拉基米尔·梅金斯基和吉尔吉斯共和国国家秘书马拉特·伊曼库洛夫也分别致辞。

在讲话中，叶尔兰·卡林强调，举办此类以研究突厥文明为主题的活动，对于拓展学术交流具有重要意义。他指出，总统托卡耶夫提出的“跨阿尔泰对话”倡议具有特殊价值，旨在推动该地区科学、人文和经济合作的发展。

国务顾问还介绍了今年在哈萨克斯坦举办“阿尔泰——突厥世界的金色摇篮”国际节日，该节日汇聚了来自11个国家的嘉宾。

讲话最后，叶尔兰·卡林对主办方搭建如此重要的学术交流平台表示感谢，并祝愿所有与会者工作顺利、取得新的成果。

