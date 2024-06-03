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    19:15, 03 六月 2024 | GMT +6

    切尔切索夫出任哈萨克斯坦国家足球队主教练

    Станислав Черчесов
    Фото: kff.kz

    哈萨克国际通讯社讯）据哈萨克斯坦足球协会网站消息，俄罗斯教练员斯塔尼斯拉夫·切尔切索夫被任命为哈萨克斯坦国家足球队主教练。

    球员时代，切尔切索夫出道于前苏联的弗拉季高加索阿拉尼亚足球俱乐部，随后效力于莫斯科斯巴达、莫斯科火车头、德国德累斯顿迪纳摩足球俱乐部和奥地利因斯布鲁克足球俱乐部。2002年，切尔切索夫回到莫斯科斯巴达。切尔切索夫职业生涯夺得过2次苏联顶级联赛冠军、3次奥超联赛冠军等多项荣誉。2003年，切尔切索夫宣布退役。

    切尔切索夫的执教生涯始于2004年，他在奥地利的库夫施泰因足球俱乐部开始了自己的教练之路。之后，他任教于奥地利的因斯布鲁克、俄罗斯的莫斯科斯巴达、索契珍珠足球俱乐部、莫斯科迪纳摩等多家俱乐部。2016年，切尔切索夫出任俄罗斯国家队主教练，并在2018年率领俄罗斯国家队在本土世界杯中杀进四分之一决赛。

    执教生涯成就：

    • 俄罗斯足球超级联赛亚军（2007年）
    • 波兰足球甲级联赛冠军（2015/16赛季）
    • 波兰杯冠军（2015/16赛季）
    • 率领俄罗斯国家队闯进2018年世界杯八强
    • 匈牙利足球甲级联赛冠军（2021/22赛季、2022/23赛季）
    • 匈牙利杯冠军（2021/22赛季）

    【编译：阿遥】

    标签:
    体育
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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