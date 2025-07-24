阿特劳州出土金帐汗国时期珍贵古银币

该银币属于术赤兀鲁斯忙哥帖木儿汗统治时期铸造的一批古币之一。俄罗斯钱币学教授对古币上的浮雕符号进行了研究，并对其价值进行了高度估价。

- 据著名钱币学家帕维尔·尼古拉耶维奇·彼得罗夫称，这些钱币的年代应为13世纪下半叶。银币一面刻有忙哥帖木儿汗的标志，另一面则刻有中文字。 其原因为忽必烈后裔与察合台兀鲁斯冲突期间被俘的政治犯诺姆汗有关。-考古学家阿曼科勒德·努马乌吾勒说。

Фото: Ғылым және жоғары білім министрлігі

考古学家还表示，在此次发掘中还发现了另一件珍贵文物，完好无损的“Tagara”容器。

- 今年，阿特劳州历史文化遗产研究中心委托对该历史遗址进行了发掘。 过去两三年来，我们一直特别关注这个地方。该镇53公顷的区域已被完全用围栏围起来。我们计划将来把它改造成一座露天博物馆。 -阿特劳州历史文化遗产研究中心主任托勒拜·多斯特拜耶夫说。

值得一提的是，阿特劳大学历史系的学生也参与了此次考古研究。根据计划，将在大学实验室对这片500平方米的古代遗址中出土的文物进行深入研究。

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【编译：小穆】