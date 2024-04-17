哈萨克斯坦推出防洪和支持国产商品生产数字工具

具体来说，开发的系统可以监控每个生产企业的工作，查处损害国家机构利益的相关事件。这一举措旨在进一步推动国产产品的发展，以减少进口商品在国内市场的份额。

考虑到哈萨克斯坦多个地区的洪水形势，对洪水建模和水库水位预测系统的原型进行了审查。作为开发实用模型的一部分，创建了排水模型和计算算法，并在多个河段进行了试点测试。该数字工具有助于计算管制和非管制排水，以及绘制洪泛区地图。

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政府总理指出，这些数字工具要根据分析结果得到批准，并进行试点运行。他同时还强调，要在短时间内启动洪水损害赔偿申请受理服务，并通过现有视频监控摄像头在线记录和监控防洪措施的实施情况。

-国家元首在讲话中提出了将哈萨克斯坦建设成为信息技术国家的重要战略任务。为了做出正确的管理决策，有必要获取高质量、及时的信息并使用新技术。有必要将所提出的方法扩展到其他经济领域。所有工具和信息均可用。应妥善实施数据交换和系统一体化。-别克贴诺夫说。

最后，总理向数字发展、创新和航空航天工业部部长巴格达特·穆辛下达了确保及时更新数据并在生活的各个领域迅速实施数字工具的工作任务。

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【编译：小穆】