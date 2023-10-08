托卡耶夫总统出席经哈萨克斯坦向乌兹别克斯坦输送俄罗斯天然气项目启动仪式

托卡耶夫总统在致辞中强调，这一历史性事件将为哈萨克斯坦、俄罗斯和乌兹别克斯坦之间能源领域战略合作提供新机遇，揭开三国睦邻友好关系史光辉一页。

-天然气行业在各国经济社会可持续发展中发挥着重要作用。因此，该项目符合有关各方的利益。哈萨克斯坦已按时全面完成了境内天然气干线管道准备工作。这一项目将确保俄罗斯天然气出口多样化，有助于哈萨克斯坦天然气输送基础设施的扩建和现代化，并能满足乌兹别克斯坦每年高达30亿立方米的天然气需求。同时，这一项目将有力地推动三国工业发展，改善商业环境，提高人民生活水平。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫总统还强调了该项目在加强中亚地区稳定和能源安全方面的重要作用。

-这一天然气干线年输送能力高达2550亿立方米，其中有2万多公里穿越哈萨克斯坦境内。哈萨克斯坦计划充分利用自身过境潜力，并愿意进一步增加俄罗斯天然气运输量。-他说。

最后，托卡耶夫总统感谢普京总统为推动这一重要跨国项目所做的贡献，并对米尔济约耶夫总统的全力支持表示感谢。他还强调了哈萨克斯坦、俄罗斯和乌兹别克斯坦在天然气工业领域展开的专业和负责任的联合工作。

普京总统和米尔济约耶夫总统也发表了讲话。

视频连线方式，各国能源部门领导报告了干线准备情况。随后，三国领导人共同启动了俄罗斯经哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦供应天然气的管道。

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【编译：阿遥】