哈萨克斯坦计划向乌克兰出口俄式军备？纯属谣言！

工业和建设部表示，上述信息不符合事实。

工业和建设部在官方书面答复函中写道：

- 哈萨克斯坦并未同乌克兰国防出口机构Ukrspecexport开展任何形式的，旨在向乌克兰武装力量提供俄式武器装备的出售谈判。

官方答复中还指出，在有关哈萨克斯坦和乌克兰的所谓军贸谈判的文章中指出的一些企业实际上完全不具备军火销售资质，因此不可能参与此类业务。

与此同时，哈萨克斯坦早已在2022年8月开始，就对本国军工产品的外销出台了禁止令。

据了解，今年3月7日起，不少俄罗斯媒体开始发布《基辅与阿斯塔纳正在就俄式军工产品的供应问题开展谈判》的新闻。

基辅与阿斯塔纳之间存在军贸谈判吗？

俄罗斯媒体声称这些消息拥有“可信的来源”。

俄罗斯新闻社（РИА Новости）在一篇报道中称：

- 乌克兰国防出口机构Ukrspecexport正在同哈萨克斯坦开展谈判，以购买乌克兰军方需要的俄式武器装备。

俄罗斯媒体竞相炒作的新闻纯属谣言

哈萨克斯坦国防部针对这一消息进行了辟谣。

国防部新闻中心发布的官方声明中写道：

- 近期在媒体和社交平台上传播的，关于哈萨克斯坦与Ukrspecexport开展谈判，准备向乌克兰军方提供俄式武器装备的信息，与事实不符。我们强调，哈萨克斯坦已经从2022年开始，禁止对外出口武器弹药和军事装备。提到的此类谣言，其传播目的是为了抹黑哈萨克斯坦共和国的威望。我们希望，公民和媒体不要关注这种虚假的谣言，请仅关注权威官方发布的信息。

值得一提的是，美国彭博新闻社（Bloomberg）此前曾报道称，哈萨克斯坦正在帮助俄罗斯绕过国际制裁，直接为俄罗斯提供了四分之一的来自欧美的被制裁产品。该媒体还暗示哈萨克斯坦以第三国身份向俄罗斯转运被制裁的物资。

根据国际制裁令，欧盟禁止向俄罗斯转让生产武器所需的技术，包括用于生产火箭的备件和电子设备。

据彭博社报道，大部分贸易都是通过欧盟以外的小公司网络进行的。这些公司的大部分在中国注册。报道称跟踪供应情况很困难，因为供应商和卖家太多。

【编译：木合塔尔·木拉提】