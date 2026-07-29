托卡耶夫总统出席“未来运动会—2026”开幕式并发表讲话

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫7月29日出席在阿斯塔纳举行的“未来运动会—2026”开幕式并发表讲话。

托卡耶夫首先向来自世界各地的嘉宾和运动员表示欢迎。

- 首先，我衷心欢迎大家来到我们的首都阿斯塔纳！今天，我们正式开启“未来运动会—2026”国际赛事。这是一项具有特殊意义的历史性活动，将进一步巩固各国之间的友好关系。今年，这项大型赛事首次在哈萨克斯坦举行，对我们而言是莫大的荣幸。 - 总统说。

托卡耶夫对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京通过视频致辞向哈萨克斯坦和参赛运动员送上祝福表示感谢，并向出席开幕式的塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫以及各国官方代表团负责人表示感谢。

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总统指出，“未来运动会”是由俄罗斯倡议发起的独特项目，并在短时间内发展成为具有全球影响力的赛事。首届赛事在俄罗斯喀山举行，随后在阿布扎比举办。

- 今天，我们相聚在伟大草原的中心。来自30多个国家的近800名运动员来到哈萨克斯坦首都。我相信，阿斯塔纳“未来运动会”将为融合传统体育与电竞产业的全球数字体育注入强劲动力。 - 托卡耶夫说。

总统指出，当前世界正在经历深刻变革，新技术正在从根本上改变社会生活的各个领域，并对人类生活方式产生深远影响。

他说，顺应新时代发展趋势，哈萨克斯坦正在建设全面数字化国家。议会已通过《数字法典》和《人工智能法》，为这一重要领域的发展注入新的动力。

托卡耶夫表示，7月1日，哈萨克斯坦新宪法正式生效，这是国家发展进程中的历史性事件。新宪法为人工智能快速发展以及保障公民在数字环境中的权利提供了明确保障。

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总统指出，将2026年确定为“数字化与人工智能年”，体现了哈萨克斯坦坚定迈向数字未来的战略选择。

- 我们必须全社会共同努力，实现这一重要战略目标。因此，哈萨克斯坦正在有计划地培养新时代所需要的专业人才。通过AI-Sana国家项目，目前已有数十万年轻人掌握了必要的技能和专业能力。 - 他说。

托卡耶夫透露，今年秋季，阿斯塔纳将开设人工智能大学，并举办利用神经网络技术创作影片的国际电影节。明年，阿斯塔纳还将在国际电子竞技联合会支持下举办世界级赛事。

总统表示，“未来运动会”将体育与智慧、身体力量与智力潜能结合在一起，两者并非相互对立，而是彼此补充，这也是赛事所蕴含的深层意义。

- 世界性的赛事体现着全人类和谐、和平的未来。哈萨克斯坦将始终与国际社会一道，支持和平、安全、公正与发展。 - 托卡耶夫说。

总统指出，“未来运动会”融合体育的力量、智慧的潜能和数字时代的巨大机遇，与共同推动建设性发展的理念高度契合。赛事在现实世界与虚拟世界之间寻求合理、务实的平衡。

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托卡耶夫特别寄语青年。他表示，知识、才华、勤奋和进取精神是未来发展的坚实基础。赛事参与者经过认真准备，将代表各自团队展开竞争，希望运动员在比赛中发挥最佳水平、结识新的朋友，并共同探索具有发展前景的新项目。

总统表示，“未来运动会”的重要使命是凝聚人们，并激励大家取得新的成就。体育长期以来促进不同文化交流，拉近国家和人民之间的距离。在全球性挑战不断增加的背景下，此类项目的重要意义更加突出。

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- 我相信，“未来运动会”将成为连接各国团结、友谊与合作的又一座‘金色桥梁’。 - 托卡耶夫说。

讲话最后，总统向赛事组织者、合作伙伴、裁判、教练、专业人员、志愿者以及所有参与赛事筹备工作的人员表示感谢，并祝愿参赛运动员取得佳绩。

- 我相信，本届赛事将进一步巩固各国人民之间源远流长的友谊与团结。祝运动员们好运！我们期待精彩激烈的比赛。 - 托卡耶夫说。

随后，总统宣布“未来运动会—2026”正式开幕。

“未来运动会—2026”于7月29日至8月9日在阿斯塔纳举行。这是阿斯塔纳首次举办这一融合电子竞技、传统体育和新技术的国际赛事。

本届赛事吸引来自34个国家的800多名运动员参赛。比赛设置数字体育足球、数字体育篮球、数字体育格斗、数字体育射击、数字体育舞蹈以及《Dota 2》《Mobile Legends: Bang Bang》和《PUBG: Battlegrounds》8个项目。

开幕式上，观众还观看了文艺表演以及哈萨克斯坦流行歌手带来的音乐会节目。

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