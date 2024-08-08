哈乌总统出席两国高级国家间委员会首次会议

本次会议重点讨论了两国在贸易经济、交通运输、水利及能源、文化和人道主义等领域合作的优先方向。

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托卡耶夫总统在会议上指出，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦的关系在战略伙伴和联盟精神下稳步发展，哈萨克斯坦高度重视与乌兹别克斯坦的合作。

- 去年，我们签署了历史性的联盟关系条约。今天，我们将批准未来十年的战略伙伴关系和联盟发展计划。我相信，这些重要举措将为两国关系的推进注入强劲动力。 - 托卡耶夫说。

托卡耶夫总统认为，在短时间内，两国之间的贸易额将增加到50亿美元，并且在未来几年内有望翻倍。他强调，必须充分利用农业、机械制造、能源、通讯和数字化等前景广阔领域的合作潜力。

- 尤其是，我们需要尽快启动位于哈萨克斯坦-乌兹别克斯坦边界的“中亚”国际工业合作中心。我们期待国家间委员会和区域间合作论坛的显著成果。当前，我们有约70个总金额超过30亿美元的联合项目，将创造1.4万个工作岗位。我们准备在这一领域进一步加强联系，为企业创造有利条件。 - 托卡耶夫说。

此外，托卡耶夫强调，必须充分利用交通运输的优势。他指出，需要采取联合措施优化关税、简化行政程序和缩短货物运输时间。会议还讨论了跨界河流的水资源综合利用和文化和人道主义合作问题。

乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫表示，此次对哈萨克斯坦的国事访问将使战略伙伴关系和联盟迈上全新台阶。

- 今天我们召开了高级国家间委员会的首次会议，这确实是两国关系史上的一大事件。我相信，今天的会谈将进一步扩大我们在具体领域的合作，并促进我们友好兄弟民族的繁荣发展。 - 米尔济约耶夫说。

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乌兹别克斯坦总统还提到，在此访之前，已召开了国家间委员会会议、商业论坛以及一系列文化活动，并制定了到2034年的战略伙伴关系和联盟计划。此外，双方正在组建由外交部部长领导的委员会，全部这些都将有助于加强双边合作。

会议期间，双方强调了加强两国议会、政府、外交部门和行业部委之间联系的重要性，并在联合国、世界贸易组织、中亚国家元首顾问会议和“中亚+”格式等国际和区域组织框架内相互支持。

会议期间，哈萨克斯坦副总理塞热克·朱曼哈林，乌兹别克斯坦副总理贾姆希德·霍贾耶夫，哈萨克斯坦交通运输部部长马拉特·卡拉巴耶夫，乌兹别克斯坦交通运输部部长伊尔霍姆·马哈莫夫，哈萨克斯坦能源部部长阿勒马斯阿达姆·萨特哈利耶夫，乌兹别克斯坦能源部部长朱拉别克·米尔扎马赫穆多夫，哈萨克斯坦水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫，乌兹别克斯坦水利部部长沙夫卡特·哈姆拉耶夫，哈萨克斯坦文化和信息部部长阿依达·巴拉耶娃，乌兹别克斯坦文化部部长奥佐德贝克·纳扎尔别科夫，哈萨克斯坦科学和高等教育部部长萨亚萨特·努尔别克，乌兹别克斯坦高等教育、科学和创新部部长康格拉特拜·沙里波夫分别进行了发言。

会议最后，双方签署了一系列决议。

【编译：达娜】