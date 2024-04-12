阿斯塔纳市推出两家“一日诊所” 为准妈妈提供便捷医疗服务

第一家“一日诊所”设在全国母婴保健中心，将接收来自全国各地的患者。在这里，准妈妈们可以尽快完成所有必要的检查并获得顶尖专家的咨询。

第二家“一日诊所”位于市立第二综合医院，为阿斯塔纳的居民提供服务，按照“一站式”原则为孕妇提供援助的项目。

“一日诊所”的主要使命是为准妈妈们提供最优质、最全面和最舒适的医疗服务。

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-诊所将为孕妇提供一种独特的新型首孕产前筛查方法。准妈妈们可以在这里获得所有必要的服务：进行第一孕期生化和超声筛查，并在必要时获得遗传学咨询。所有这些都可以在一天内在一个地方完成。这让准妈妈们可以节省大把时间，不必等待长时间的B超、验血、预约挂号，从而可以在当天获知胎儿健康状况。-阿斯塔纳市第二综合医院院长努尔博勒·图尔森巴耶夫表示。

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产前生化筛查的实施由一台新的自动化免疫分析仪提供，该仪器已获得国际胎儿医学基金会认证。仪器只需半小时即可处理样本并准备结果。超声筛查是通过配备内置程序的专业设备进行。

“一日诊所”的开设是哈萨克斯坦改善孕妇医疗服务质量的重要一步。新的中心将提高获得合格援助的便利性，并使准妈妈们的诊断和治疗过程更加舒适。

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【编译：阿遥】