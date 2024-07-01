出口民调显示极右翼党派在法国议会选举首轮投票中领先

根据Ipsos民调机构发布的数据，极右翼党派国民联盟得票率为33.2%，在参选的所有政治派别中名列首位。由极左翼主导的左翼联盟“新人民阵线”得票率为28.1%，执政党阵营得票率为21%。这一结果基本符合选前预期。

出口民调还显示，预计将有至少37位来自国民联盟的候选人通过首轮投票直接赢得所在选区的选举，这其中包括国民联盟领导人勒庞。参选的法国前总理博尔内、法共全国书记鲁塞尔等执政党阵营和左翼联盟的头面人物都面临着来自国民联盟候选人的严峻挑战。

勒庞当晚对其支持者发表讲话，希望得到选民更多支持，以通过此次选举赢得国民议会绝对多数席位。民调显示，国民联盟不大可能通过此次选举赢得国民议会绝对多数席位，但很有可能会取得相对多数席位。

法国总理阿塔尔警告，极右翼党派“已经站在权力的门槛上”。他表示，目前的“当务之急”是确保极右翼党派不能取得国民议会绝对多数席位。他呼吁选民不要投票给国民联盟的候选人。极左翼党派“不屈的法兰西”领导人梅朗雄已宣布该党派在其各自选区得票排名靠后的候选人将退出选举，以集中所需票数“阻击”极右翼党派的候选人取胜。

此外，民调机构估计此次议会选举首轮投票的投票率达65.8%，大大高于两年前议会选举首轮投票的投票率(47.5%)。实际上，这一投票率将是1997年以来的最高水平，显示选民对此次投票极为重视。

2024年法国议会选举第二轮投票将于7月7日举行。