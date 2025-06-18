出口、能源、伙伴关系：哈阿合作持续深化

这一观点来自阿塞拜疆外交大学（ADA University）发展与外交研究所与阿斯塔纳国际金融中心联合发布的题为《哈萨克斯坦与阿塞拜疆经济合作进一步加强》的研究报告。

报告指出，哈萨克斯坦与阿塞拜疆不断扩展的经济伙伴关系，建立在战略互信与日益深化的联盟基础之上，两国领导人对这一合作方向给予了高度关注和全面支持。

报告指出，作为丝绸之路沿线的重要枢纽国家，哈萨克斯坦和阿塞拜疆正在共同推进一项协调一致的地缘经济战略，致力于强化区域与跨区域的互联互通。

尽管当前双边贸易持续增长，报告认为，在石油天然气、可再生能源、运输与物流、金融服务、电信以及农产品贸易等领域，两国仍有广阔的合作空间。

报告建议，继续扩大在交通和数字基础设施建设方面的投资。发展中间走廊、铺设跨里海海底光缆，将有助于进一步巩固哈阿两国作为欧亚大陆主要过境枢纽的战略地位。

此外，报告还呼吁扩大“绿色能源”和农业领域的贸易规模。

报告称，增加经由阿塞拜疆通道出口的哈萨克斯坦石油、启动可再生能源电力输送项目、提高农产品贸易效率、深化金融服务协作，这些举措将共同推动两国构建更具可持续性的经济合作模式。

【编译：阿遥】