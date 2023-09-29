出席全球对话论坛 托卡耶夫总统为欧亚合作指明方向

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席了在德国首都举行的首届柏林全球对话（Berlin Global Dialogue）论坛。

当天出席首届柏林全球对话论坛的高级政要包括德国联邦总理奥拉夫·肖尔茨、欧洲理事会主席夏尔·米歇尔、比利时首相亚历山大·德克罗、阿尔巴尼亚总理埃迪·拉马等。

许多国际公司和金融机构的负责人也出席了会议。

在论坛框架下的《领导人对话》环节，国家元首谈到了他对哈萨克斯坦在全球经济进程中所发挥作用的看法。

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世界贸易碎片化将导致全球GDP下滑

托卡耶夫总统表示，此次全球对话论坛的举办恰逢其时。他指出，在经历了十数年的全球化浪潮之后，当下国际社会正处于一个转折点上。国家之间的对抗、地缘政治冲突、市场动荡以及贸易领域的争议，正在破坏者全球政治和经济的稳定。

托卡耶夫总统认为，需要新的普世价值观来帮助解决当下紧迫的全球经济问题。 否则，人类将面临世界贸易碎片化的后果，这种前所未有的情况很可能会导致全球 GDP 下降 7%。

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哈国将为缓解全球能源危机做出贡献

在讲话中，托卡耶夫总统重点谈到了哈萨克斯坦在稳定国际经济关系方面的作用。

- 拥有欧亚大陆第二大石油储量的哈萨克斯坦，是国际市场上能源资源的主要供应国。鉴于我们70%的石油出口销往欧盟，我们准备扩大出口潜力，为缓解全球能源危机做出贡献。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，虽然哈萨克斯坦国内生产总值的大部分依然属于能源部门，但哈国一直致力于提升自身经济的多元化。

通过创造良好的营商环境，哈萨克斯坦近几年来正在持续的吸引大规模的外国投资，并实现了汽车、制药、金属加工和工程行业的大幅度增长。去年哈萨克斯坦的出口增长了近40%。

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“中间走廊”潜力无限

谈及哈萨克斯坦的经济发展潜力的同时，托卡耶夫总统提醒与会各方应高度关注与哈国建立经济伙伴将面对的光明前景。

其中，被称之为“中间走廊”的跨里海多式联运国际运输路线，将为整个中亚乃至欧亚地区的贸易和投资开辟全新的机遇。

托卡耶夫总统指出，通过这条新的线路开展运输，将使现有海上航线运输的货物运输时间减少一半。

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在哈投资绿色能源项目优势巨大

国家元首表示，哈萨克斯坦是中亚地区第一个批准《巴黎协定》的国家。

他指出，哈萨克斯坦已经制定了在2060年实现碳中和的战略，并在相关领域实施了一系列大规模的国际合作项目。

据总统介绍，德国-瑞典合资公司Svevind已经宣布将在哈萨克斯坦投资500亿美元，建设一个绿色氢能项目。该项目涉及建设和运营一个日产255 000立方米的海水淡化厂，一个40GW的可再生能源站（风能，太阳能）和一个20GW的电解水制氢工厂，每年生产200万吨绿氢。

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- 此外，哈萨克斯坦将为准备在当地加工原材料和矿石然后出口到欧盟成员国的企业提供投资机会。- 托卡耶夫总统说。

他表示，廉价的能源、政府的支持和有竞争力的劳动力成本是在哈投资的企业将拥有的巨大优势，这为在哈国开展此类合作奠定了基础。

托卡耶夫在发言中强调，哈萨克斯坦实际上已成为全球市场上最可靠的贸易和经济伙伴。

呼吁全球合作 共创繁荣未来

在讲话的最后，托卡耶夫总统再次重申了国际社会团结合作，共同努力创造繁荣和包容性的未来的重要性。

- 今年6月，我发起举办了首届阿斯塔纳国际论坛。建立这个独特且包容的平台的初衷，是为了在地缘政治分裂的当下，努力的促进全球合作与对话。柏林全球对话和阿斯塔纳国际论坛，是欧洲和欧亚大陆国际对话的重要平台。我期待这两个平台能够在解决全球问题方面发挥作用。- 托卡耶夫总统说。

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据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫28日下午乘专机抵达德国，开始对该国进行正式访问。

德国总理朔尔茨在总理府迎接托卡耶夫总统的到来，并举行双边会晤。

【编译：木合塔尔·木拉提】