哈萨克斯坦出席上合组织信息通信部长级会议

本次会议汇聚了来自中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、俄罗斯、巴基斯坦，以及上合组织观察员国土耳其和阿塞拜疆的ICT发展主管官员。

会议期间，与会代表围绕信息通信技术领域的先进经验展开交流，重点介绍了各成员国在推进经济数字化转型方面的成功案例。代表们还就数字发展所面临的挑战、未来发展前景以及新技术引入计划等议题进行了深入探讨。

“数字鸿沟”问题也成为会议关注的重点之一。专家指出，推进数字包容性是上合组织框架内合作的重要方向之一。

会议最终通过了《上合组织成员国数字化转型行动计划》。与会各方一致认为，数字化和信息通信技术的发展，将有助于推动民生改善、保障经济增长、提升国家安全。在此背景下，上合组织框架下的合作对于促进地区协调发展、增强成员国间互信具有重要意义。

【编译：阿遥】