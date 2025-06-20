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哈萨克斯坦出席上合组织信息通信部长级会议
（哈萨克国际通讯社讯）6月17日，哈萨克斯坦共和国数字发展、创新和航空航天工业部副部长多斯詹·穆萨利耶夫出席了在中国新疆克拉玛依市举行的第四次上海合作组织成员国信息通信技术（ICT）发展部门负责人会议。
本次会议汇聚了来自中国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、俄罗斯、巴基斯坦，以及上合组织观察员国土耳其和阿塞拜疆的ICT发展主管官员。
会议期间，与会代表围绕信息通信技术领域的先进经验展开交流，重点介绍了各成员国在推进经济数字化转型方面的成功案例。代表们还就数字发展所面临的挑战、未来发展前景以及新技术引入计划等议题进行了深入探讨。
“数字鸿沟”问题也成为会议关注的重点之一。专家指出，推进数字包容性是上合组织框架内合作的重要方向之一。
会议最终通过了《上合组织成员国数字化转型行动计划》。与会各方一致认为，数字化和信息通信技术的发展，将有助于推动民生改善、保障经济增长、提升国家安全。在此背景下，上合组织框架下的合作对于促进地区协调发展、增强成员国间互信具有重要意义。
【编译：阿遥】