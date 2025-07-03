16:21, 03 七月份 2025 | GMT +5
哈萨克斯坦代表团出席上合组织成员国交通部长会议
（哈萨克国际通讯社讯）7月2日，以“弘扬上海精神，促进可持续交通合作”为主题的上海合作组织成员国交通部长第十二次会议在中国天津举行。哈萨克斯坦交通部副部长马赫萨特·哈里阿赫帕若夫率代表团出席会议。
哈里阿赫帕若夫在会上指出，人工智能与交通领域的数字化转型在推动上合组织地区构建现代化、可持续交通基础设施方面具有重要意义。
会议期间，哈里阿赫帕若夫还分别与蒙古国道路与运输发展部部长巴·德尔格尔赛汗和中国交通运输部副部长李扬举行了双边会晤。
会谈中，哈方代表就一系列交通领域的重点议题与对方深入交换意见，内容涵盖公路运输发展、边境过境手续简化、开通新的国际运输线路与方向等。
各方尤其关注提升口岸运营效率、推进交通流程数字化、创造有利条件以扩大过境运输量等问题。各方一致表示，愿进一步加强区域国家间合作，巩固交通互联互通基础，为在上合组织地区打造一个可持续、具竞争力的交通体系奠定基础。
此外，哈萨克斯坦、蒙古国和俄罗斯三国还举行了三边会晤，重点讨论国际公路运输发展及交通走廊建设相关议题。
据此前报道，近日，政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾在对蒙古国进行访问期间同该国交通运输部部长巴·德尔格尔赛汗举行了会晤。
【编译：阿遥】