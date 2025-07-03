哈萨克斯坦代表团出席上合组织成员国交通部长会议

哈里阿赫帕若夫在会上指出，人工智能与交通领域的数字化转型在推动上合组织地区构建现代化、可持续交通基础设施方面具有重要意义。

会议期间，哈里阿赫帕若夫还分别与蒙古国道路与运输发展部部长巴·德尔格尔赛汗和中国交通运输部副部长李扬举行了双边会晤。

会谈中，哈方代表就一系列交通领域的重点议题与对方深入交换意见，内容涵盖公路运输发展、边境过境手续简化、开通新的国际运输线路与方向等。

各方尤其关注提升口岸运营效率、推进交通流程数字化、创造有利条件以扩大过境运输量等问题。各方一致表示，愿进一步加强区域国家间合作，巩固交通互联互通基础，为在上合组织地区打造一个可持续、具竞争力的交通体系奠定基础。

此外，哈萨克斯坦、蒙古国和俄罗斯三国还举行了三边会晤，重点讨论国际公路运输发展及交通走廊建设相关议题。

据此前报道，近日，政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾在对蒙古国进行访问期间同该国交通运输部部长巴·德尔格尔赛汗举行了会晤。

【编译：阿遥】