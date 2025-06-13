哈萨克斯坦代表团出席上合组织成员国科技部长会议

会议期间，与会各方批准了《上合组织成员国人工智能领域合作发展规划实施路线图》，并审议了《上合组织成员国2030年前科技创新合作行动计划》。会议结束时，代表团成员共同签署了会议最终议定书。

除主会场活动外，哈方代表团还出席了在“一带一路”倡议框架下举行的第二届科技部长级会议。会上，迪娜拉·谢格洛娃就哈萨克斯坦在上合组织框架下推进科技合作的优先方向发表了报告，强调推动科学倡议整合对于区域可持续发展的关键意义。

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在会议间隙，谢格洛娃还与中国科技部副部长林新举行了双边会晤。双方就深化科技合作、共享发展研究基础设施经验、支持应用研究项目等议题进行了深入交流。

哈中两国在科学与高等教育领域的合作持续深入，涵盖面广。迄今为止，两国高校间已签署并实施了200余项合作协议，正在推进多个国际科研项目。在农业、生物技术、人工智能、地震学、生态恢复等优先领域，双方共建了多个联合实验室。同时，学术交流、科研实习与联合项目资助机制也正稳步开展。此外，哈萨克斯坦—中国技术转移中心的建设倡议也在积极推进中。

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【编译：阿遥】