09:34, 08 七月份 2025 | GMT +5
巴拉耶娃出席上合组织成员国文化部长会晤 提议数字化上合组织文化遗产
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦文化和信息部长阿依达·巴拉耶娃日前出席在中国青岛举行的上海合作组织成员国文化部长第二十二次会晤，并在会上提出建立“上合组织文化遗产数字平台”的倡议。
巴拉耶娃指出，该平台将涵盖上合组织各成员国的虚拟博物馆、艺术作品、文化遗产目录以及传统手工艺大师的教学视频等内容，有望成为促进文化传播和知识共享的重要工具。
她表示，哈萨克斯坦愿为该项目的实施提供专业和组织支持，并建议于2026年在阿拉木图或历史文化名城突厥斯坦举办首场相关活动。
在发言中，巴拉耶娃高度评价了会议的组织工作，并指出，上合组织已成为推动文化对话、深化人文合作的重要国际平台。她强调：
- 文化不仅是过去的传统，更是通向未来的活语言。共同发展的文化倡议将进一步增强上合组织国家间的精神纽带。
会议期间还回顾了若干重要的人文项目，包括“上合组织青年节”、“上合组织青年领袖论坛”，以及2024年在阿拉木图举行的首届“上合丝路国际音乐节”，该音乐节汇聚了来自多个成员国的音乐团体。
此外，巴拉耶娃部长还提出推动创意产业发展、促进旅游业和扩大文化交流的合作建议，其中包括设立“上合组织流动工艺与装饰艺术集市”，该活动将在成员国轮流举办，汇集地毯、陶器、木雕等传统手工艺匠人。
会议期间，文化部长们集体会见了中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊，并就未来的文化合作交换了意见。
阿依达·巴拉耶娃还分别与中国文化和旅游部部长孙业礼、上合组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫举行了双边会谈。双方均表示对深化哈中文化合作充满信心，并对上合组织框架下的多边人文交流表示关注。
【编译：达娜】