巴拉耶娃出席上合组织成员国文化部长会晤 提议数字化上合组织文化遗产

巴拉耶娃指出，该平台将涵盖上合组织各成员国的虚拟博物馆、艺术作品、文化遗产目录以及传统手工艺大师的教学视频等内容，有望成为促进文化传播和知识共享的重要工具。

她表示，哈萨克斯坦愿为该项目的实施提供专业和组织支持，并建议于2026年在阿拉木图或历史文化名城突厥斯坦举办首场相关活动。

在发言中，巴拉耶娃高度评价了会议的组织工作，并指出，上合组织已成为推动文化对话、深化人文合作的重要国际平台。她强调：

- 文化不仅是过去的传统，更是通向未来的活语言。共同发展的文化倡议将进一步增强上合组织国家间的精神纽带。

会议期间还回顾了若干重要的人文项目，包括“上合组织青年节”、“上合组织青年领袖论坛”，以及2024年在阿拉木图举行的首届“上合丝路国际音乐节”，该音乐节汇聚了来自多个成员国的音乐团体。

此外，巴拉耶娃部长还提出推动创意产业发展、促进旅游业和扩大文化交流的合作建议，其中包括设立“上合组织流动工艺与装饰艺术集市”，该活动将在成员国轮流举办，汇集地毯、陶器、木雕等传统手工艺匠人。

会议期间，文化部长们集体会见了中共中央政治局委员、中宣部部长李书磊，并就未来的文化合作交换了意见。

阿依达·巴拉耶娃还分别与中国文化和旅游部部长孙业礼、上合组织秘书长努尔兰·叶尔梅克巴耶夫举行了双边会谈。双方均表示对深化哈中文化合作充满信心，并对上合组织框架下的多边人文交流表示关注。

【编译：达娜】