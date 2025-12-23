特朗普称或出售委内瑞拉被扣油轮上的石油

特朗普在接受采访时，被问及华盛顿的威胁是否旨在迫使执政12年的马杜罗下台。他说，这取决于马杜罗的意愿，并指他下台是明智之举。特朗普还警告，如果马杜罗强硬对抗，那将是他最后一次还能如此强硬。

特朗普说，美国将留下被扣押油轮上的石油，这些石油可能会被出售，也可能用于战略储备。

同一天，马杜罗在委内瑞拉国家电视台转播的讲话中说，如果再次同特朗普通电话，他会对特朗普说“让我们各自处理好本国的内政”。马杜罗说，近来特朗普70%的讲话都在针对委内瑞拉，而不是美国自身面临的关键问题。委内瑞拉愿意基于相互尊重进行对话。

据此前报道，美国总统特朗普16日在社交媒体上发文称，委内瑞拉现政府已被列为“外国恐怖组织”，他当天下令对所有进出委内瑞拉的受制裁油轮实施“全面彻底的封锁”。

自本月10日以来，美国已3次在委内瑞拉附近海域对涉委油轮实施拦截行动。

石油出口是委内瑞拉重要经济支柱。委内瑞拉政府多次指责美国试图在委策动政权更迭、在拉美进行军事扩张，谴责美拦截油轮的行为是海盗行径。

【编译：小穆】