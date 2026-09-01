托卡耶夫出席“上合组织+”会议并发表讲话

哈萨克斯坦总统在讲话中表示，吉尔吉斯斯坦担任上海合作组织轮值主席国的工作进展顺利。

- 吉尔吉斯斯坦动员了上海合作组织成员国，并根据我们的提议，以“团结促进可持续和平、发展与繁荣”为口号，制定了实质性议程。我相信，比什凯克峰会的成果将使我们离共同目标更近一步，并加强上海合作组织作为欧亚空间稳定主要支柱之一的作用。-托卡耶夫说。

托卡耶夫着重强调共同的战略目标。他认为，应该建立一种新的世界秩序，摒弃武力崇拜和对抗，在这种秩序下，相互责任、共同发展和长期合作将占据主导地位。

- 上合组织的长期经验清楚地表明，国际舞台上此类一体化的最典范模式是“上海精神”。事实上，该组织活动中的平等和协商一致原则已成为衡量多边合作成功发展的最佳标准。因此，我提议将上海合作组织的主要原则写入联合国大会一项专门针对国际多边合作与和平外交日的特别决议中。-哈萨克斯坦总统说。

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国家元首表示，为应对当前全球挑战，哈萨克斯坦近年来进行了大规模的政治和经济改革。

- 新宪法于7月1日正式生效，为国家的可持续发展奠定了坚实的基础。宪法条款建立了一套新的国家治理体系。这些变革旨在加强社会经济稳定，并建设一个公正繁荣的哈萨克斯坦。新的立法机构——一院制的库鲁尔泰议会也已正式成立。-总统说。

托卡耶夫感谢对改革成功实施和库鲁尔泰选举致以祝贺的各国元首。此外，哈萨克斯坦也确认，它永远不会偏离平衡、建设性和和平的外交政策。

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随后，哈萨克斯坦总统就进一步改进联合国活动发表了意见。

- 联合国经常受到批评。尽管有些批评不无道理，但联合国是独一无二的。加强联合国并提高其效力是我们共同的任务。联合国与包括上海合作组织在内的区域机构密切合作，符合这一目标。哈萨克斯坦认为，联合国是国际体系的核心，其《宪章》应当继续作为国际法的普遍基础。-托卡耶夫说。

国家元首表示，哈萨克斯坦高度赞赏联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯为保护国际法所作出的贡献。

托卡耶夫认为，秘书长发起的改革应维护联合国的普遍性，并将其转变为一个更高效、更注重实效的机构。改革能否成功实施，取决于联合国成员国的政治意愿和责任感。

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此外，托卡耶夫总统特别关注中等强国日益增长的作用。

- 这些国家可以为不同中心之间的对话和集体解决方案的制定做出贡献。它们的立场和倡议应在全球治理机制中得到考虑。哈萨克斯坦愿积极参与这一进程。如果不加强预防性外交，联合国就无法实现体制现代化。我们需要共同努力预防冲突，并建立和平解决争端的文化。在此指导下，哈萨克斯坦于今年7月响应中华人民共和国的倡议，加入了《关于建立国际调解组织的公约》。-他说。

国家元首表示，全球稳定越来越依赖于人工智能发展中的责任感。

- 我们需要制定通用规则，以释放人工智能的创造潜力，防止其被滥用，并缩小数字鸿沟。在哈萨克斯坦的倡议下，联合国亚洲及太平洋经济社会委员会（亚太经社会）亚太数字解决方案中心将在阿拉木图设立。该中心将致力于广泛传播最佳实践，主要惠及发展中国家。-他说。

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哈萨克斯坦总统指出，水资源安全已被列为世界议程中最紧迫的问题之一。

- 粮食、能源和社会领域的可持续发展，以及经济发展都直接依赖于水资源。然而，全球水资源管理体系尚未完全形成。联合国数十个机构都在处理水资源问题，但尚未建立一个拥有广泛权力的统一的政府间组织。正因如此，哈萨克斯坦提议在联合国框架内设立国际水组织。其任务并非重复现有机制，而是协调共同目标，确保各国政府间持续对话，调动资源，并制定各方共同认可的解决方案。上海合作组织水资源分析中心可以在区域层面补充这一全球倡议。我相信，我提出的在联合国框架内设立国际水组织和上海合作组织水资源分析中心的提议将得到成员国的支持。-托卡耶夫说。

国家元首在讲话中表示，上合组织拥有足够的潜力，可以确保欧亚空间各国的长期成功发展。

- 巩固共同统一安全、主权平等和相互尊重原则，使其成为国际关系不可或缺的一部分，是我们共同的责任。我相信，上海合作组织将为构建安全稳定的世界秩序做出宝贵贡献。哈萨克斯坦正与组织内所有伙伴国就此方向开展建设性合作。-托卡耶夫总统说。

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据此前报道， 托卡耶夫总统在比什凯克出席上海合作组织成员国元首理事会会议并发表讲话，就安全合作、经贸投资、交通物流、人工智能以及上合组织改革等重点议题提出一系列倡议。