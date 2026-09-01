托卡耶夫总统出席上合组织峰会并提出多项重要倡议

（哈萨克国际通讯社讯）9月1日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在比什凯克出席上海合作组织成员国元首理事会会议并发表讲话，就安全合作、经贸投资、交通物流、人工智能以及上合组织改革等重点议题提出一系列倡议。

此次会议由上合组织轮值主席国吉尔吉斯斯坦主办，恰逢上合组织成立25周年。上合组织成员国领导人和代表、受邀国家领导人以及包括联合国在内的多个国际组织负责人出席会议。当天还举行了“上合组织+”高级别会议。

会议重点围绕国际和地区形势、上合组织未来发展的优先方向，以及政治、经贸、交通物流、数字化、生态和人文等领域深化合作的前景展开讨论，并对吉尔吉斯斯坦担任上合组织轮值主席国期间的工作进行总结。

托卡耶夫首先感谢吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫和吉尔吉斯斯坦人民的热情款待，以及为此次会议所作的高水平组织工作。

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他指出，此次会议恰逢兄弟国家吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦庆祝独立35周年，具有重要的象征意义。

“借此机会，我谨向尊敬的同事萨德尔·努尔戈若耶维奇·扎帕罗夫和沙夫卡特·米罗莫诺维奇·米尔济约耶夫祝贺这一重要而具有历史意义的日子，并祝愿兄弟人民幸福安康、繁荣昌盛。”托卡耶夫说。

上合组织已成为具有影响力的重要国际组织

托卡耶夫指出，25年来，上海合作组织从“上海五国”机制发展成为覆盖欧亚大陆广大地区、汇聚全球近半数人口的重要国际组织。

“上合组织是一个成员国各具特色、但精神相通的独特合作组织，始终践行不干涉内政、尊重主权、相互信任、开放合作等原则。如今，上合组织已经真正成为一个成功、具有影响力并受到广泛重视的国际组织。”他说。

托卡耶夫指出，自上合组织成立以来，世界发生了巨大变化，新的国际关系体系正在形成。当前，分裂趋势在一些领域超过团结力量，地缘政治竞争压过合作意愿，对立加剧，寻求利益平衡的努力受到冲击，国际社会的相互信任也遭到削弱。

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他强调，没有相互信任，即使最强大的国际机构也会逐渐丧失应对挑战的能力。在这样的背景下，上合组织的重要性进一步凸显。

“上合组织不遵循军事政治集团的逻辑，其活动不针对任何国家。组织遵循的是完全不同的政治理念，即以共同推动进步为核心的‘上海精神’。我们的主要目标，是建设一个强大、繁荣的上合组织共同体。”托卡耶夫说。

总统高度评价吉尔吉斯斯坦担任上合组织轮值主席国期间所开展的工作。

他表示，哈萨克斯坦高度评价吉方为加强组织团结、充分释放上合组织多领域潜力所做的富有成效的工作，并相信此次会议成果将进一步提升上合组织的国际威望和运行效率，在不断变化的全球环境中推动形成更加明确的战略利益。

建议举行欧亚战略稳定和建立信任措施部长级会议

谈及未来重点合作方向时，托卡耶夫首先提出进一步加强安全领域的相互信任与合作。

他指出，上合组织成员包括欧亚大陆主要国家，正在形成的世界新秩序将呈现怎样的格局，很大程度上取决于这些国家的立场。因此，上合组织肩负着特殊责任。

“我们认为，有必要举行上合组织欧亚大陆战略稳定和建立信任措施部长级会议。会议可以讨论降低军事风险、遏制军备竞赛以及预防危险事件等问题。”他说。

托卡耶夫表示，当前尤其令人担忧的是，武装冲突的影响越来越多地蔓延至战区之外，对国际市场、商业航运以及稳定的能源和交通联系造成冲击，危机跨境扩散的风险也在不断增加。

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与此同时，传统安全挑战仍未失去现实性。

总统强调，打击恐怖主义、极端主义和分裂主义“三股势力”仍是上合组织合作的优先方向。这些威胁与跨国犯罪、毒品走私、非法武器流通以及网络威胁相互交织。

哈萨克斯坦支持上合组织应对安全挑战和威胁综合中心以及上合组织禁毒中心的目标和任务。

托卡耶夫表示，相信这些机构的运行将推动成员国主管部门之间的协调合作迈上新台阶，并提高相关领域联合行动的成效。

推动建设上合组织广泛贸易投资空间

托卡耶夫指出，扩大经贸和投资伙伴关系具有战略意义。经过各方共同努力，上合组织成员国之间的贸易额已接近1万亿美元。

不过，他认为，成员国经济合作潜力仍未得到充分释放。

“必须最大限度发挥上合组织成员国的资源、生产和技术潜力，开辟新的增长方向，建立稳定的商业联系。哈萨克斯坦希望推动形成上合组织广泛的贸易投资空间。”他说。

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托卡耶夫表示，应建设一个贸易壁垒尽可能少、数字化程序和交通物流联系高度发展的合作环境，从既有协议转向实施具体项目。

为此，他建议以试点方式引入产业联盟机制，使有意愿的成员国无需等待其他参与方，即可率先实施条件成熟的项目，并在取得成功后将相关实践推广至整个上合组织区域。

哈萨克斯坦愿为上合组织开发银行提供总部所在地

托卡耶夫认为，可以依托现有边境合作中心建设上合组织跨境贸易区，以此测试更加便捷的商品交换模式、数字化程序和现代结算机制。

总统同时指出，另一个优先方向是构建完整的投资体系。

“哈萨克斯坦支持中国提出的成立上合组织开发银行倡议。该金融机构的资源应优先用于基础设施、科技和工业项目。”托卡耶夫说。

他进一步表示，如果成员国能够形成共识，哈萨克斯坦愿意在本国设立这一机构，并为其总部提供所在地。

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建议制定上合组织2035年交通互联互通战略

托卡耶夫还建议加快建设现代化欧亚交通物流体系。他指出，成员国之间的地理连通性是上海合作组织的重要战略优势。

“哈萨克斯坦高度重视推动‘一带一路’倡议与跨里海国际运输路线、‘北—南’运输走廊以及连接中亚和南亚的潜在贸易通道实现对接。”他说。

总统表示，哈萨克斯坦愿意推动在上合组织区域内实施交通领域相关倡议。为此，应进一步推进海关程序数字化，实现电子文件互认，并采用“绿色通道”等现代机制。

托卡耶夫建议建立上合组织统一数字过境平台，通过兼容的数字化解决方案，实现货物从始发地到最终收货人的顺畅运输。

“为进一步完善法律和制度基础，我们建议制定并通过《上海合作组织2035年交通互联互通战略》。”他说。

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倡议建立上合组织人工智能中心网络

托卡耶夫将构建新的科技体系列为另一项重点任务。

他指出，人工智能和数字技术的快速发展，要求上合组织成员国不仅要适应变化，更要提出具有前瞻性的解决方案。

“上合组织成员国拥有巨大的科研和创新潜力。因此，我们不应仅限于经验交流，而应加快联合研发技术、提升专业能力，并循序渐进地构建人工智能生态体系。”他说。

托卡耶夫表示，哈萨克斯坦有意进一步扩大人工智能领域国际合作。

他指出，今年，哈萨克斯坦成为由中国倡议成立的世界人工智能合作组织（WAICO）创始成员之一。

基于此，托卡耶夫提出在上合组织框架内建立人工智能中心网络，吸引成员国领先高校、科研机构和科技企业参与。

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推动上合组织多领域合作迈上新台阶

托卡耶夫同时指出，上合组织改革问题仍具有现实意义，并建议由成员国外事部门继续推进相关工作。

“最后，我再次重申，哈萨克斯坦愿尽最大努力，推动上合组织框架内的多领域合作迈向新的、更高质量的发展阶段。我坚信，凭借相互信任与合作，我们能够取得更大成就。哈萨克斯坦愿与各方一道走好这条道路。”托卡耶夫说。

会议期间，吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科、印度总理纳伦德拉·莫迪、伊朗总统马苏德·佩泽希齐扬、中国国家主席习近平、巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫、俄罗斯总统弗拉基米尔·普京、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙和乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫也分别发表讲话。

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根据峰会议程，与会各方计划通过一揽子成果文件，其中包括关于上合组织成立25周年的《比什凯克宣言》，为组织未来数年的发展方向作出规划。

值得一提的是，托卡耶夫总统此次访问期间，与阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫和俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京分别举行了会晤。总统31日晚还出席了在“比什凯克竞技场”体育馆举办的第六届世界游牧民族运动会开幕式。