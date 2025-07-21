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    11:57, 21 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦评选出最佳马奶饮品生产商

    （哈萨克国际通讯社讯）在阿斯塔纳举办的盛大“BaiQymyz——精酿马奶饮料”美食节圆满落幕。

    фестиваль
    Фото: Бейбарыс Ануар

    据主办方介绍，这一为哈萨克斯坦传统饮品马奶举办的文化活动持续两天，吸引了超过7万名游客，成为一场融合哈萨克风味与传统的盛宴。

    活动亮点之一是全国各地马奶生产商参与的“最佳马奶”评比大赛。获奖者由现场游客投票选出，并获得丰厚现金奖励。

    “最佳马奶饮品”大赛获奖名单：

    1. - 一等奖：阿拜州萨尔扎尔村“扎尼斯”农场，奖金2000万坚戈
    2. - 二等奖：卡拉干达州卡尔卡拉雷马奶酒，“卡伦希”农场，奖金1500万坚戈
    3. - 三等奖：阿克莫拉州克梅兹奈马奶酒，“卡布杜林”农场，奖金1000万坚戈

    此外，扎尼库洛夫基金会还设立了特别奖项：

    1. - “金桶”奖：卡拉干达州“巴特尔精神”，奖金100万坚戈
    2. - “金库”奖：乌勒套州扎纳尔卡“游牧牛奶”，奖金100万坚戈
    3. - “银囊”奖：阿拜州卡拉乌尔村“阿迪尔马奶酒”，奖金50万坚戈
    4. - “高贵饮品-银杯”奖：阿克莫拉州，奖金50万坚戈

    活动期间还举办了名为“勇士之翼”的马匹展览，吸引了超过3000名观众。展出的精英马种包括汉诺威马、纯种英国马、俄罗斯快步马、阿哈捷金马，以及哈萨克本地马种如扎布马、穆加尔扎尔马、科斯塔奈马、别斯卡拉盖马和“伟大草原征程”赛马冠军，备受瞩目。

    马匹展览获奖名单：

    1. - “哈萨克最美骏马”奖：穆加尔扎尔马
    2. - “哈萨克最快骏马”奖：库斯塔奈马

    据悉，此前阿斯塔纳已举办“BaiQymyz”民族美食节。比赛旨在评选全国品质最佳、疗效最佳的马奶，弘扬马奶作为健康与好客象征的地位，同时推动农业旅游和马匹养殖业发展。

    活动期间，全国各地共运来近30吨马奶，主办方称此举创下纪录。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    文化 哈萨克斯坦 社会
    Мұқтар Мұрат
    Мұқтар Мұрат
    编译
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