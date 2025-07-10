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    09:54, 10 七月份 2025 | GMT +5

    哈萨克斯坦出台体育道德规范 禁止运动员使用不文明用语

    哈萨克国际通讯社讯）根据哈萨克斯坦旅游和体育部日前签署的命令，哈萨克斯坦将正式实施《国家体育道德规范》，其中明确禁止运动员、教练员及体育裁判使用不文明语言。新规将于发布10天后正式生效。

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    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    根据这份文件，运动员、教练员及裁判不仅不得使用不雅用语，还被禁止强迫他人参与宗教组织，或从事任何形式的宗教宣传和传教活动。

    该文件共包括两个主要部分：通用条款与行为规范。通用条款部分对“教练”“裁判”“赛事”“体育活动”以及“体育道德”等基本概念进行了界定，其中“体育道德”被定义为适用于运动员、教练、教练员和裁判员的行为准则。行为规范部分则列明了体育从业人员必须遵守的具体规定，包括不得使用不文明语言、泄露训练信息、损害国家声誉、对他人进行威胁、在公共场合醉酒或有任何反社会行为。

    在国际赛事或代表国家出场时，运动员必须尊重对手、观众、赛事组织者与志愿者，严禁发表带有歧视性言论或进行政治性示威行为。他们还必须在奏唱国歌期间保持恰当姿态，尊重裁判判决，避免公开争执，并以礼貌、专业的态度对待媒体。

    【编译：达娜】

    标签:
    体育 法律 宗教 哈萨克斯坦
    Дана Нұрбақыт
    Дана Нұрбақыт
    编译
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