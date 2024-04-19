达尼亚尔·卡德尔沃夫出任同胞基金会主席

卡迪罗夫于1975年出生在阿拉木图，毕业于哈萨克斯坦国立阿尔法拉比大学。

1999年在哈萨克斯坦文化部新闻和信息部担任首席专家，之后在该部门担任过多个职位。

2005年，调任地方行政机关，担任斯捷普诺戈尔斯克市副市长。

2007年，担任哈萨克斯坦总统办公厅室国家监察和组织工作部处长。

之后，转任外交职位，先后担任哈萨克斯坦驻蒙古大使馆（2007-2013）和驻土库曼斯坦大使馆（2013-2015）参赞。

2015年至2019年，担任哈萨克斯坦广播电视运营商协会执行董事。

2019年至2022年，担任哈萨克斯坦总统办公厅信访部部副部长。

2022年至2023年，担任哈萨克斯坦信息和社会发展部副部长。

2023年11月至2024年3月担任哈萨克斯坦文化和信息部副部长。

同胞基金会是哈萨克斯坦政府为支持海外哈萨克人和归国哈萨克侨胞而设立的非营利性组织。基金会于2017年成立。其宗旨是:巩固世界各地哈萨克族人与历史故乡的联系；协助海外哈萨克族群体实施保护民族身份和母语的项目；帮助回归哈萨克斯坦的哈萨克族裔人士适应新环境。

【编译：阿遥】