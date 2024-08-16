瑞典出现非洲以外首例猴痘新毒株感染病例

据路透社报道，瑞典卫生官员在新闻发布会上表示，该患者在非洲感染了猴痘病毒新毒株“分支Ib”，目前正在接受治疗。

联合国官网称，瑞典当局目前正在采取标准的公共卫生措施，包括隔离患者和追踪接触者。世卫组织欧洲区负责人克鲁格赞扬瑞典的做法，并再次敦促欧洲和中亚的所有成员国加强监测，以发现猴痘病例，并发布合理的公共卫生建议，加强疫苗和抗病毒药物的使用。

路透社援引公共卫生专家、美国乔治城大学法学院教授劳伦斯·戈斯汀的话称，欧洲出现病例可能会促使病毒在国际上迅速传播，瑞典出现病例很可能意味着欧洲已有数十例未被发现的病例。

美国“政客”新闻网欧洲版(Politico Europe)称，与2022年在欧洲及北美地区广泛流行的“分支II”毒株相比，新毒株的发病率更高，死亡率也更高，而且似乎对儿童有更大影响。

非洲疾病控制和预防中心13日宣布猴痘疫情为非洲公共卫生紧急事件。世卫组织14日宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

猴痘是一种病毒性人畜共患病。人感染猴痘的初期症状包括发烧、头痛、肌肉酸痛、背痛、淋巴结肿大，之后可发展为面部和身体大范围皮疹。多数感染者会在几周内康复，但也有感染者病情严重甚至死亡。