哈萨克斯坦计划推出旅游业数字统计系统

旅游和体育部近日与国家战略规划和改革署下属国家统计局联合召开工作会，专题探讨完善国内及入境旅游统计数据收集体系。会议讨论了利用通信运营商数据开展统计的新方法。

会上展示了基于2024年移动通信运营商数据对国内游客的初步分析结果。与会者探讨了按旅行时长及是否过夜对国内游客及旅行者进行分类的方法，以及确保统计指标透明度和真实性所需的方法论标准。

旅游和体育部表示：- 通过通信运营商数据，可以精准统计游客人数，包括一日游及是否过夜的旅行情况。此前，这些数据往往未被传统统计方法覆盖。新系统将更全面、客观地反映全国旅游活动情况。

现有统计体系的不足凸显了更新统计方法的迫切性。例如，2024年哈萨克斯坦接待了1530万外国游客，其中1040万人在境内停留超过一天。然而，约900万游客未在住宿设施登记，而这些设施是官方统计的主要数据来源。这一情况凸显了通过数字化工具和新型数据源拓展统计手段的必要性。

根据国际经验，利用移动通信数据是旅游统计最高效的方法之一，目前已在印度尼西亚、阿曼、爱沙尼亚和沙特阿拉伯等国家广泛应用。

自2026年起，哈萨克斯坦计划发布基于通信运营商数据的国内及入境旅游实验性统计数据。这将为基础设施发展、吸引投资及提升旅游服务质量提供真实、可靠的游客流量信息。

【编译：木合塔尔·木拉提】