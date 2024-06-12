托卡耶夫总统出席哈韩商业论坛并致辞

国家元首首先向双方商界代表致意，并在致辞中重点介绍了两国之间最有前景的经贸合作领域。

-韩国是哈萨克斯坦在全球范围内的重要投资和贸易伙伴之一。目前，韩国对哈直接投资额已接近100亿美元，两国间贸易额达到60亿美元。超过700家韩资企业在哈萨克斯坦市场开展业务，其中包括现代、起亚、三星、LG、斗山等全球知名企业。哈萨克斯坦致力于巩固其作为韩国在中亚地区主要经贸合作伙伴的地位。今天的双边会谈上，双方就进一步深化双边合作进行了会谈，并制定了具体计划，签署了相关协议。这些举措必将为两国合作注入新的活力。在当前全球经济格局深刻变革的时代，亚洲大陆正日益成为可持续发展和科技进步的引领力量。学界预测，今年亚洲将贡献60%的全球GDP增长。而韩国作为“亚洲复兴”中必将发挥着不可或缺的作用。-托卡耶夫强调。

Фото: 总统府

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦正在坚定不移地实施新经济方针，特别注重确保有利的投资条件。具有战略意义的经济领域——矿产资源利用和工业，必将成为哈韩两国重要合作领域。

-在石油天然气领域，哈萨克斯坦期待与韩国开展全面技术转让合作，并建立现代化设备和零部件生产基地。这对于哈萨克斯坦进一步开发田吉兹、卡沙甘、卡拉恰甘纳克等大型油气田项目至关重要。-托卡耶夫总统说。

此外，国家元首表示，汽车产业互利合作也具备良好基础。

-哈萨克斯坦汽车制造业正在蓬勃发展。继现代汽车之后，起亚汽车也计划在哈萨克斯坦建厂。起亚汽车将在哈萨克斯坦投资2亿美元建设整车制造工厂，这也是起亚首次在韩国以外的国家兴建此类工厂。此外，许多韩国汽车零部件制造商也计划进军哈萨克斯坦，这将有利于哈萨克斯坦打造汽车零部件生产集群。-托卡耶夫表示。

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托卡耶夫总统指出，在全球能源转型背景下，扩大绿色能源领域合作也显得尤为重要。

-哈萨克斯坦希望在能源领域与韩国企业开展更广泛的合作，合作范围涵盖经验交流、具体项目实施和技术转让等方面。哈萨克斯坦不仅重视传统能源的开发，也对新技术持开放态度。因此，哈方欢迎斗山能源集团参与突厥斯坦和阿特劳燃气电站工程项目建设。-他说。

此外，哈萨克斯坦有意将农工综合体产业转变为高科技产业。

-在今天的会谈上，韩方提出向哈萨克斯坦提供“智慧农场”技术。哈萨克斯坦对此表示高度赞赏，并计划积极推进该项目的落地。哈萨克斯坦对韩国依托人工智能、机器人技术和生物技术的新型农业技术十分感兴趣。哈方尤其希望学习借鉴韩国在建设高效“智慧”温室方面的经验，助力本国农业现代化发展。-托卡耶夫说。

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托卡耶夫总统邀请韩国投资者积极参与阿拉套市项目。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦愿与韩国合作伙伴在人工智能技术开发、现代数据中心建设和网络安全等方面开展合作。

-阿斯塔纳国际金融中心被视为提升竞争力的投资环境的重要支柱。该中心是中亚地区独一无二的金融平台，汇集了全球领先金融中心的诸多优势。目前，来自数十个国家的两千多家公司已成功入驻阿斯塔纳国际金融中心，其中约20家为韩国企业。我们期待更多韩国企业入驻，尤其是在金融科技、信息技术、资产管理和租赁领域。我们同时支持将韩国 BNK 金融集团旗下哈萨克斯坦 BNK 小额贷款组织转为正规的二级银行。-国家元首表示。

国家元首在讲话最后表示，相信此次论坛将为两国的协同努力和富有成果的合作注入新的动力。

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-哈方全力支持韩方提出的韩国丝路倡议。这确实是一个非常有趣的理念，哈萨克斯坦将尽一切努力协助该项目实施。据尹锡悦总统告诉我，韩国丝路峰会将于明年在韩国举办。哈萨克斯坦将积极参与。哈萨克斯坦政府将为所有有意愿在哈萨克斯坦开展业务的韩国企业和投资者提供全方位支持。-总统指出。

【编译：阿遥】