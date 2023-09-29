托卡耶夫总统出席哈德企业界人士圆桌会议

据总统府新闻局消息，9月28日晚，在德国东部经济委员会的组织下于德国首都柏林召开了“哈萨克斯坦-德意志两国企业届人士圆桌会议”，托卡耶夫总统出席活动。

在此次圆桌会议上，托卡耶夫总统指出，尽管面临了地缘政治局势的动荡，哈德两国在2022年的双边贸易额仍实现了25%的增长，达到了28亿美元。

托卡耶夫总统表示，迄今为止德国企业已在哈萨克斯坦投资约60亿美元，其中近90%的投资属于非石油部门。

截至目前已有超过千家拥有德国资本股份的公司在哈萨克斯坦开展业务。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫高度评价了德国企业界基于脚踏实地、精益求精和责任感原则的经营方式，并表示期待能够在哈萨克斯坦开设“在哈国以德国质量标准”进行产品生产的企业。

国家元首强调指出了一系列有前景的双边合作方向。根据总统的说法，哈萨克斯坦作为一个可信赖的合作伙伴，能够为德国和欧洲提供各种必须的自然资源和重要的原材料。

- 全球对主要原材料和稀有金属的需求预计在2040年将翻两番。根据世界银行的统计，哈萨克斯坦还有5000多个未开发矿藏，总价值超过46万亿美元。因此，我向奥拉夫·肖尔茨总理提议成立一个财团的构想，以实施联合原材料开发项目。这一倡议以及现有的政府间伙伴关系协议，将使我们的合作提升到新的水平。我邀请德国私人投资者加入这个构想。- 托卡耶夫总统说。

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总统指出，可再生能源领域的合作是另一个有前景的方向。托卡耶夫总统强调，哈萨克斯坦具备成为世界领先的绿氢生产国的所有先决条件。

哈萨克斯坦当下已经与德国-瑞典合资的Svevind Group公司签署了总投资500亿美元的绿色氢气联合生产项目建设协议。这是全球最大的合作项目之一。

随着该项目的持续推进，未来还将有望实现绿色钢铁、铝以及其他金属的生产制造。

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国家元首表示，他相信通过德国的技术解决方案与哈萨克斯坦的自然和人力资源的结合，双方的合作将取得丰硕成果。

哈德合作的另一个方向，便是物流交通领域。托卡耶夫总统指出，在全新的地缘政治局势下，连接欧洲与亚洲的“中间走廊”（跨里海多式联运国际运输线路）的地位正在变得愈加重要。

他还表示，哈德之间有着加强农业合作的巨大潜力。

- 哈萨克斯坦计划成为区域粮食枢纽。为实现这一目标，将创建一个结合产品生产、储存和分销的区域间贸易物流连接体系。从事生物技术和肥料生产、卫星传感和人工智能、农业机械生产、灌溉以及食品工业、遗传学和可再生能源的众多德国公司，完全可以加入到哈萨克斯坦的农业可持续发展计划当中来。- 托卡耶夫总统说。

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哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，IT技术领域将是哈德合作的又一个优先方向。总统指出，哈萨克斯坦在数字化转型方向的举措得到了国际层面的认可，联合国将哈萨克斯坦的电子政务系统列入TOP-30名单。

- 我们计划到2025年将IT产品和服务出口增加到10亿美元，并通过培训10万名具有全球竞争力的IT专家来加强人力资本。我们准备与德国合作伙伴在多个领域实施项目，包括研发、初创企业、教育、通信和其他相关领域。- 国家元首说。

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总统指出，哈萨克斯坦和德国在人力资本开发和招商引资方面已经在开展富有成果的合作。例如，在里海国立大学已经开设了哈-德工程学院，在东哈州的国立技术大学内，建立了哈德科学技术学院。同时，哈萨克斯坦为外国投资者通过阿斯塔纳国际金融中心对哈投资创造了各种便利。

在会谈上，哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统盛情的邀请德国企业界人士积极参与到哈萨克斯坦为实现经济多元化、创造新工作岗位和引进德国技术而实施的各项合作项目中来。

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德国东部经济委员会主席卡特里娜·克拉斯-米豪瑟、德国工业联邦联合会 (BDI) 董事会成员沃尔夫冈·尼德马克，以及包括德国铁路、可耐福、威乐、巴斯夫等一系列大型企业的代表出席了此次圆桌会议并发表了讲话。与会者们就哈德具体经济领域合作现状和发展前景交换了看法。

德国东部经济委员会是德意志联邦共和国面向中欧、东欧和东南欧、南高加索和中亚 29 个国家的区域机构。东部委员会得到德国六个主要经济联盟的支持，有近400家企业是该机构的成员。

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【编译：木合塔尔·木拉提】