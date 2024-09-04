哈萨克斯坦出租车价格一年内上涨了13.2%

在阿拉木图，平均6公里（约20分钟车程）需要支付2000坚戈。即使是5分钟的车程也从1000坚戈起步。尽管在几个月前，私营出租车公司的服务费还能少收200坚戈。

根据统计数据，阿拉木图市出租车价格比莫斯科贵，在独联体国家中，哈萨克斯坦的出租车价格最高。

哈出租车汽车租赁协会主席杰恩斯·穆希耶夫表示，出现这种情况主要是因为汽车短缺。

据介绍，车队中车龄超过20年的汽车，以及右舵车不能作为出租车运营。根据统计数据，出租车行业没有足够的汽车，因此价格会定期上涨。对于普通哈萨克斯坦人来说，租赁或贷款购车的成本很高，利息也很高。这就是运输成本高的原因。

汽车运输工人工会执行主任萨比特·阿曼巴耶夫建议，大家不要期待价格会降下来。

他说："希望服务以某种方式变得便宜，这是不可能的。出租车本身就是一种昂贵的服务。可以说是一种单独的客运类型"。

但独立汽车联盟主席爱德华·埃多科夫认为，问题在于缺乏竞争。

“最大的市场份额帮助Yandex设置它想要的任何佣金。当你有80%的市场份额，佣金增加1-2%，无论多么不愿意，我们都会接受这些条件"-爱德华·埃多科夫说。

数据显示，今年年初以来，哈萨克斯坦出租车司机已累计运送乘客4000万人次。

【编译：木合塔尔·木拉提】