总统出访：哈萨克斯坦与土耳其关系将如何演进

兄弟情谊的象征

托卡耶夫总统抵达安卡拉机场时，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安亲自迎接。不仅如此，两位领导人手牵手步入礼宾队列，展现了兄弟般的深情厚谊。埃尔多安总统“欢迎来到您的第二故乡”的问候令人印象深刻。这一外交姿态向世界传递了两国亲密伙伴、牢不可破的兄弟情谊。

Фото: Ақорда

此次访问的深远意义与兄弟情谊紧密交织。双方提出的倡议和计划无不体现双方的共同利益，令人充满期待。托卡耶夫总统在机场与埃尔多安总统简短交谈时表达了深意。

“感谢您的热情款待，亲自到机场迎接我，这对我来说是莫大的荣幸。我们之间没有任何分歧，只有亲情与合作相连。明天将是一次重要的访问，行程安排丰富，我相信我们能圆满完成。”托卡耶夫总统说道。

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访问首项正式活动从缅怀土耳其国父穆斯塔法·凯末尔·阿塔图尔克开始。托卡耶夫总统前往阿尼特卡比尔陵墓致敬，在贵宾簿上签名，并与代表团成员共同敬献花圈。土耳其人民将这一举动视为对热情款待的感激和对国家历史的尊重。

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投资者会晤：土耳其企业瞄准哪些领域？

此次访问无疑成为哈土政治经济关系的重要里程碑。托卡耶夫总统会见了土耳其大型企业家，讨论未来合作项目，涉及Tiryaki Holding、Orzax Group、YDA Holding和S Sistem Lojistik等公司高管。

这些企业在土耳其及海外市场均表现卓越，具备改变哈萨克斯坦市场的实力。例如，Orzax Group生产150种生物活性添加剂，出口至60个国家，计划在突厥斯坦州投资4000万美元建设生物添加剂工厂，预计提供500个长期就业岗位。该项目不仅限于生产基地扩建，还将推动科研和创新发展，有望振兴哈萨克斯坦制药产业并提升出口潜力。

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Tiryaki Holding则计划为哈萨克斯坦农业综合体注入新活力，通过发展加工业提升本地专业人才技能。公司负责人向总统表示，将在阿斯塔纳建设小麦和豆类深加工厂。

值得一提的是，土耳其在粮食运输领域地位显著。在俄乌冲突初期，土耳其促成著名的“粮食协议”。如今，运往欧洲和非洲的粮食多通过土耳其协调。若Tiryaki Holding进入哈萨克斯坦市场，将带来全球领先的粮食、油料作物及饲料生产与出口经验。

哈萨克斯坦企业也在积极开拓土耳其市场。去年，双边贸易额达50亿美元，两国领导人致力于将其提升至100亿美元。然而，物流运输瓶颈是制约贸易增长的主要障碍。提升货运量、缩短运输时间成为当务之急。

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为此，哈萨克斯坦正大力发展跨里海国际运输路线，力求成为欧亚大陆领先的过境枢纽。若土耳其投资者进入，将推动缩短过境时间、完善出口基础设施的项目。例如，S Sistem Lojistik计划在阿克托别国际机场建设物流中心，并扩展阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特和阿克套的物流中心。YDA Holding则考虑在阿克套建设多式联运中转枢纽。

这些项目实施后，贸易活力将如何变化？目前计划已定，农业出口负担将减轻，贸易量将增加。当前，哈萨克斯坦四分之一的谷物、三分之一的棉花及26%的谷物胶（麸质）出口至土耳其。土耳其企业参与的23个农业投资项目总值13亿美元，其中18个已投产，产品进入国际市场。托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦准备向土耳其市场供应至少34种产品，价值近10亿美元，土耳其对哈出口商品种类也将增加。

目前，哈萨克斯坦约有4000家土耳其企业，参与总值60亿美元的项目，涵盖能源、建筑、工业、农业、基础设施、医疗和旅游等关键领域。

过境枢纽带来平等机遇

访问的重要环节是哈萨克斯坦-土耳其高级别战略合作委员会第五次会议。托卡耶夫总统与埃尔多安总统就多个议题交换意见，讨论合作举措，涵盖国防工业、信息技术、人工智能、金融和民航领域，医疗和旅游项目尤为突出。

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会议核心聚焦投资方向。托卡耶夫总统多次向企业家提出进入哈萨克斯坦市场的建议，并呼吁发展对双方有益的领域，特别鼓励土耳其企业参与解决能源短缺的项目，强调“哈萨克石油天然气”公司与Turkiye Petroleum合作的前景，及通过巴库-第比利斯-杰伊汉管道增加出口量。哈方还提议通过设立合资基金，推动采矿和自然资源开发。

会上，土耳其投资者关心的多个问题得到解答，尤其是“哈萨克斯坦为企业提供哪些机遇”的核心问题。托卡耶夫总统明确，土耳其公民可在哈境内免签停留90天，税法为深加工企业提供优惠制度及特别机会，外国投资者的法律改革和税收优惠措施也得到介绍。这些信息直接来自总统，增强了投资者的信心。

“我呼吁土耳其企业参与长期大型项目，特别是在交通运输领域加强合作潜力巨大。我们应充分利用两国地处战略要地的优势。目前，约85%的欧中陆路货运途经哈萨克斯坦。发展跨里海国际运输路线即‘中间走廊’意义重大，符合两国利益。哈萨克斯坦已着手升级铁路、建设公路及发展里海航运基础设施，欢迎土耳其投资者积极参与。政府愿为土耳其企业提供特别优惠。”托卡耶夫总统说。

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双方不仅限于经济合作，还深化了教育与文化联系。未来，阿斯塔纳和阿拉木图将开设“马阿里夫”基金会两所学校及土耳其顶尖大学的校区。明年，哈萨克斯坦在加济安泰普省援建的学校将竣工。

“我们高度重视与哈萨克斯坦的合作，双边关系已提升至战略伙伴水平。我们致力于在贸易、国防工业、农业、旅游和文化领域进一步深化这一良好势头。哈萨克斯坦是我们祖国的最大贸易伙伴，我们将继续努力将贸易额提升至150亿美元。”埃尔多安总统表示。

访问期间，双方签署了18份政府间及部门间文件，并通过了《哈萨克斯坦共和国与土耳其共和国联合宣言》。未来土耳其投资将聚焦交通运输、采矿、能源和旅游领域。

“国家勋章”：哈土合作新里程碑

访问以温馨一刻圆满收尾：托卡耶夫总统获颁土耳其最高国家荣誉——“国家勋章”。埃尔多安总统表示此举恰如其分，高度评价托卡耶夫总统对两国合作的贡献。

“在亲爱的兄弟哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的卓越领导下，哈萨克斯坦成为地区和平与稳定的支柱。我们为哈萨克斯坦的成就感到骄傲，并高度赞赏其对突厥国家组织制度化的贡献。您多次展现了对土耳其及土耳其人民的友谊。我很荣幸向您颁发土耳其最高荣誉，愿您将此视为两国坚不可摧友谊的象征。”埃尔多安总统说。

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托卡耶夫总统素来对奖项谨慎，常谢绝授勋，但表示此次接受勋章是出于两国友谊的象征。

“我认为这一崇高荣誉是土耳其人民对全体哈萨克人民的特别敬意。这一举措是根脉相连、信仰与情怀共通的两国人民之间坚不可摧友谊的鲜明标志，是弘扬我们珍贵价值的重要一步，也是哈土战略合作进一步深化的证明。”托卡耶夫总统说。

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此次安卡拉访问无疑聚焦于推动经济与政治关系发展。提出的承诺与达成的决定，为哈土关系开启新篇章带来巨大希望。

【编译：木合塔尔·木拉提】