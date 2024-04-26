别克贴诺夫出席哈土政府间经贸合作委员会第13次会议

会上，双方就加强产业合作机制和制药业本土化，以及医疗卫生领域交流经验和加深人文领域合作问题进行了讨论。

YDA Holding集团、Yildirim Holding集团、Tiryaki Holding集团和Abdi Ibrahim集团，以及Nobel ILAC制药公司和其他大型企业领导人出席了会谈。

双边对话在商业论坛的框架内继续进行，有500多名商业团体代表参加，土耳其商人在对话中了解了哈萨克斯坦的投资环境和国家对投资者提供的支持措施。目前，双方正在实施近100个联合投资项目，总价值约38亿美元。

Фото: ҚР Үкіметі

别克贴诺夫在讲话中指出，国家将支持企业家们在哈萨克斯坦落实重要项目。

-我国投资潜力巨大，有兴趣进一步扩大与土耳其的互利合作。哈萨克斯坦政府有意先进技术转让、生产本地化和建设深加工集群。愿意朝这个方向合作的投资者将获得必要的资源、基础设施和支持。哈萨克斯坦政府将成为所有来我国的经商者的可靠合作伙伴。-他说。

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哈萨克斯坦政府总理向土耳其企业家介绍了更有前景的领域。其中包括：石化、煤化、深化本土化生产和扩大机械制造业的生产设备型号范围等。

-土耳其与哈萨克斯坦之间的经贸关系呈现积极的动态。企业代表、投资者和出口商对此作出了巨大贡献。我想强调今天谈判的特殊重要性。两国政府将继续共同努力发展经济，为企业提供全面帮扶。我相信，两国合作关系将通过新的协议得到进一步扩大。-土耳其副总统说。

根据商业论坛结果，双方签署了总额达1.8亿美元的10项投资协议。其中包括：成品出口备忘录、建设物流枢纽、滴灌技术、种植业和无纺材料生产厂等。

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【编译：小穆】