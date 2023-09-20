托卡耶夫总统出席《中亚-美国》国家领导人峰会

峰会就通过C5+1合作机制，深化经济、能源和安全领域合作，进一步保障中亚国家的主权独立、平稳发展和持续繁荣的问题进行了讨论。

会谈期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在美国总统乔·拜登之后发言。

出席此次峰会的国家领导人还有吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫。

各方还就进一步深化战略合作，推动政治对话，促进经贸、投资和人文领域的合作发展等问题，以及保障欧亚大陆的长久和平与稳定等问题进行了全面的讨论。

峰会强调了经济合作问题，并重点关注了美国企业开发重要矿产资源、可再生能源、加工业等领域的机遇。

除此之外，加强合作以解决安全问题的前景，包括网络安全、恐怖主义、极端主义、非法移民和贩毒等威胁，也成为了此次峰会期间各方讨论的焦点议题。

哈萨克斯坦对美国方面将会支持在阿拉木图设立联合国中亚和阿富汗可持续发展目标区域中心表达了信任。

Фото: akorda.kz

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【编译：木合塔尔·木拉提】