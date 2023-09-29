托卡耶夫总统出席中亚各国元首与德国总理会晤

托卡耶夫总统首先对朔尔茨总理的热情接待和峰会的出色组织表示感谢，同时强调了C5+德国对话的巨大意义。

在他的讲话中，托卡耶夫总统详细阐述了双边合作的优先发展方向，将扩大经贸合作置于首要位置。

-中亚地区与德国之间的双边贸易呈现出积极的趋势，去年年底总额达到了110亿美元，其中哈萨克斯坦占据了80%以上的份额。我们愿意增加向德国出口100种非原材料商品，总额达8.5亿美元，包括石化、冶金和食品工业产品。-国家元首说道。

托卡耶夫总统认为，通过签署长期的商品进口合同，并向中亚国家提供类似于欧盟普惠制的特殊贸易优惠，可以促进双边贸易额的持续增长。他建议成立一个由相关部门负责人组成的联合工作组，以制定简化贸易条件的建议。

国家元首对制裁对峙谴责，并表明坚定支持无限制、无壁垒的贸易。

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-哈萨克斯坦反对制裁对峙，因为基于政治动机的限制会破坏国际关系的总体氛围，对国家间的贸易和经济合作产生不利影响。同时，我们不得不考虑制裁政策在区域政治中的作用。我们认为，现在是时候开展建设性的外交，找到各方都能接受的和平与合作方案。最近，我在联合国大会上也提到了这一点。哈萨克斯坦愿意与所有国家开展无障碍贸易和投资合作。昨天，尊敬的总理阁下，我与您和主要的德国企业代表进行了富有成果的经济合作讨论。我坚信，这种合作的前景是光明的。-总统表示。

托卡耶夫总统强调农业是双边合作的另一个优先领域，并建议通过德国合作伙伴的支持，在哈萨克斯坦建立一个可持续农业中心。他认为，该中心可以促进经验交流、推进商业化，并将计划付诸实施。

国家元首认为，进一步发展投资伙伴关系具有广阔前景。

-30多年来，德国一直是哈萨克斯坦经济主要投资来源国之一。哈萨克斯坦期待继续与德国开展互利合作，并愿意为德国投资者创造一切必要的条件。-他表示。

托卡耶夫总统还认为，吸引德国大型金融机构进入该地区可以进一步推动投资合作。

他同时强调了在运输和过境领域开展互利合作的必要性。

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-中亚地区日益成为全球运输的关键枢纽，在南北和东西方向上发挥着重要的大陆桥作用。特别是跨里海线路的发展以及与全球门户战略的结合尤为重要。从中期来看，这条通道的货运量可增加五倍。为此目的，我们正在开展系统性的工作。我们邀请德国合作伙伴积极参与跨里海线路和里海港口的开发。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦的企业已准备好填补世界市场上钛和其他重要材料的缺口。

国家元首认为，生态和发展“绿色”经济是双边互动的另一个重要方向。他对德国在阿斯塔纳设立氢外交办公室表示欢迎，并高度赞赏德国政府提出的“绿色中亚”倡议，称其为“中亚水倡议”的延续。

托卡耶夫总统指出，中亚地区面临着各种挑战，如恐怖主义、宗教极端主义、贩毒和跨国犯罪。他积极评价了德国在欧盟、欧安组织和其他国际组织框架内采取的专项行动，以应对这些威胁。

国家元首还提到了阿富汗局势，认为有必要继续支持国际社会，特别是中亚国家，以防止阿富汗发生人道主义危机。他强调了在阿拉木图建立联合国中亚和阿富汗可持续发展区域中心的重要性。

托卡耶夫总统在讲话结束时表示，他相信德国的政治影响力和经济机遇，与中亚国家的巨大潜力相结合，将为该地区可持续发展做出巨大贡献。

德国总理奥拉夫·朔尔茨、吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫、塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙、乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫以及土库曼斯坦人民委员会主席库尔班古力·别尔德穆哈梅多夫也在会上致辞。

【编译：阿遥】