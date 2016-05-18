中国官媒脸书赞数超越CNN与纽约时报

哈通社阿斯塔纳5月18日电 据BBC消息，中国官媒中国中央电视台在Facebook（脸书）开设的粉丝专页按赞人数超越美国有线电视新闻网（CNN），《人民日报》粉丝数也超越《纽约时报》。

拥有25,838,015人说赞的央视粉丝专页"CCTV"及有18,923,312人按赞的《人民日报》页面 "People's Daily, China"都是通过Facebook官方身份认证的"蓝勾勾"帐号。

两个页面均以英文发表贴文，内容包括许多中国山水风景图片、熊猫、文化表演等，亦有南海、美国总统选举等国际新闻。CCTV贴文内镶嵌的影片多半来自央视英语新闻频道，近日在中国引发争议的话题例如"雷洋案"及共产党相关新闻，在CCTV页面上不见踪影。

香港浸会大学新闻系高级讲师张少威对BBC中文网表示，中国官媒开设Facebook，是依照中国国家主席习近平"讲好中国故事"的指示，而第一步就是先要增加点击率。

就Facebook内容而言，张少威表示，由于是对外宣传，因此"不会在上面讲中央开会的消息。" 《人民日报》会将党中央的消息放在头版，在英文版的Facebook上则不会如此呈现。

中国官媒的英文Facebook页面上常发布熊猫照片及影片，获得许多人点赞与分享。

虽然"CCTV"和 "People's Daily, China"拥有上千万个赞，但这样的粉丝量在中国并不罕见。

张少威表示，在中国社交媒体微博上，获得认证的名人帐号──即所谓的"微博大V"，粉丝人数动辄数千万。

他也提到，Facebook是一个接收讯息的平台，但粉丝专页的赞数不一定等于媒体的收视率，他举例，虽然CNN的按赞数输给CCTV，但观众也可能不从Facebook上收看CNN，而是透过电视收看。

而根据美国网络财经媒体《Quartz》观察"People's Daily, China"的粉丝来源，发现1/4使用者来自印度和巴基斯坦。而在缅甸，有1200万Facebook用户──相当于全国用户数量1/6的人数，给"People's Daily, China"按赞。因此有人猜测这些按赞数量的真实性。

对于按赞的用户，张少威分析，他们可能是一群"不是特别了解中国情况，特别是不懂中文"的人，所以他们会用Facebook这个他们熟悉、容易操作的平台来接收中国消息。"