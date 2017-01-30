阿克托别州州长接见CNPC阿克托别油气公司领导层及员工

哈通社阿克托别 - 日前，阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫及该州工会代表前往阿克托别州CNPC阿克托别油气公司，同该公司领导层及员工代表举行了见面会。

CNPC-阿克托别油气公司员工表示，公司已有三年时间未对员工薪资进行变动。鉴于当前石油价格已经走出了低迷，该公司员工希望企业方面能够接受他们加薪的诉求。



据了解，阿克托别州石油产量的67%和天然气产量的88%，来自CNPC-阿克托别油气公司。该企业在阿克托别州拥有6000多名工人。



虽然去年国际油价低迷，且出现了较大的跌幅，但该企业仍然履行了自身的承诺，不仅按时核发员工工资，而且如期履行了相关的社会义务。







不过在2016年，CNPC-阿克托别油气公司的石油产量减少了10%，且吸引投资的比例减少了33%。



"去年该公司与168名员工解除了劳动合同。根据协议，原本公司应该生产5.5万吨液化天然气，但实际生产总量为4.8万吨。同时，员工工资应提升10%，但实际提升比率仅为1.5%。"阿克托别州州长别尔德别克•萨帕尔巴耶夫说。



据悉，CNPC-阿克托别油气公司在2016年共生产石油412.1万吨，而天然气产量则实现了创纪录的575.9万立方米。车用液化天然气产量超过了47万吨。



据CNPC阿克托别油气公司总裁王俊仁表示，该公司生产的石油近半数提供给了我国国内的炼油厂，而过半的液化天然气也主要供应给了国内市场。



此外，公司生产的天然气还被运往南方各州。







在回答阿克托别州州长关于产能和员工去留问题的询问时，CNPC-阿克托别油气公司总裁王俊仁称，这两个问题"很难回应"。



他表示，油井中石油矿藏的衰竭，是目前公司产量下降的主要因素之一。



"如果能够发现新的矿脉，我们或许能将产能重新提升到过去的水平。"他说。



而对于员工去留问题，他表示，公司会保障那些遵守工作合同、为公司发展做出贡献的员工的利益。而无视合同规定的员工，公司则无法保留其岗位。



据悉，在见面会后，CNPC-阿克托别油气公司、阿克托别州政府及工会签署了三方备忘录。







【编译：木合塔尔·木拉提】