2025阿斯塔纳动漫展期间将举办《铁拳8》国际电竞赛事

据主办方介绍，本次赛事由中亚最大铁拳爱好者社群 Qazaqstan Tekken Fighters（QTF） 提供支持，预计将有超过90名选手参赛，角逐全球总决赛所需的积分和40万坚戈奖金。

比赛将在Comic Con现场的“Otaku Zone”区域举行，该区域集中展示亚洲流行文化元素，包括动漫、漫画、音乐、时尚和剧集，并设有互动游戏区，提供现代与复古游戏设备、超过1000款游戏体验、与知名博主互动的合作游玩环节等。

赛事期间除主赛事外，还将安排诸如《街头霸王6》、《罪恶装备-奋战-》、《龙珠斗士Z》等格斗游戏的展示赛、挑战赛及职业玩家现场交流等丰富活动。《铁拳8》专区还将销售限量周边商品。

Фото: comicconastana.kz

根据日程安排：

7月9日：选手注册及《龙珠斗士Z》支线赛；

7月10日：主赛事开打，并举行《罪恶装备-奋战-》表演赛；

7月11日：进行淘汰赛及《街头霸王6》活动；

7月12日：举行八强决赛及总决赛。

报名参赛需通过官方网站链接完成，同时需持有动漫展门票，门票可在 comicconastana.kz/ticket 购买。

此外，本届阿斯塔纳动漫展将成为历届规模最大的一次，于7月9日至13日在“阿斯塔纳竞技场”与“雪豹竞技场”两个大型场地同步举行。自2019年创办以来，该展已从本地活动发展为涵盖影视、动画、游戏、漫画、数字艺术、Cosplay等领域的国际平台。

2025年展会的主宾嘉宾将是英国演员、导演、动作捕捉技术先驱安迪·瑟金斯（Andy Serkis）。他因饰演《魔戒》中的咕噜、《猩球崛起》中的凯撒、《星球大战》中的斯诺克最高领袖等角色而闻名，也是《毒液2》《莫格利》以及即将上映的《魔戒：追猎咕噜》的导演。

值得一提的是，历届动漫展也曾迎来多位国际明星，包括麦斯·米科尔森、皮鲁·阿斯贝克、迈克尔·鲁克、肖恩·冈恩等人。

【编译：达娜】