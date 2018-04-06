南方科技促进可持续发展委员会(COMSATS) 首次在哈举行会议

哈通社/阿斯塔纳/4月6日-南方科技促进可持续发展委员会(COMSATS)第21届会议日前在阿拉木图阿里法拉比国立大学举行。

据悉，该国际组织首次在哈萨克斯坦以及后苏联空间国家举行会议。



30多名外国专家人员、学者、COMSATS成员国科研中心代表和大学领导人员参加了此次会议。







"阿里法拉比国立大学是世界领先大学之一。 我们在这里讨论可再生能源、环保以及生物技术等领域的相关问题。" COMSATS首席主席朱内•扎伊德说。



2015年，阿里法拉比国立大学加入了COMSATS，并成为独联体国家的唯一成员。COMSATS一体化促进了与亚洲、非洲、拉丁美洲和中美洲25个国家的领先研究和教育中心的合作。







"与COMSATS科研中心的合作不仅是为了了解南方的科学和技术发展，也为了介绍我们的成就和发展，并分享可持续发展的经验、知识和技术。" 法拉比国立大学校长哈里穆哈伊尔•穆塔诺夫说。



经过与COMSATS三年的合作，法拉比国立大学许多学者以及博士生顺利的完成了他们的实习工作。



值得一提的是，去年，在法拉比国立大学基础上，COMSATS与伊斯兰国家教科文组织(ISESCO)组织了两项重要活动，分别为"修理和维护大学、研究机构和小型企业的科学和工程设备"研讨会以及第七届"互联网安全：加强安全保障"国际研讨会。











【编译：达娜】