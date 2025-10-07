从比什凯克到加巴拉：突厥国家合作成就与未来展望

突厥国家组织：近40个领域的合作平台

过去16年间，突厥国家组织在从政治到农业、从能源到数字化及航天等近40个领域建立了切实的合作机制。

奥穆拉利耶夫表示：

“这些成就离不开各国领导人的坚定立场与远见卓识，离不开各国外交部长的高效领导，以及成员国与观察员国相关部委和机构的积极努力。这是我们通过共同历史与文化纽带，将合作与繁荣转化为实际成果的集体意志的鲜明体现。”

吉尔吉斯担任主席国期间的成就

2024年11月，突厥国家领导人在比什凯克召开峰会，以“加强突厥世界：经济一体化、可持续发展、数字未来与全民安全”为主题，通过了一系列重要决定，为合作迈上新台阶奠定了基础。

“过去一年，合作势头前所未有。我们组织了超过120场高级别会议和活动，合作范围不断扩大，注入了新的动力。其中，2025年9月在比什凯克举行的首届突厥国家组织总理会议意义重大。”奥穆拉利耶夫说。

会议讨论了贸易、投资、能源、农业和数字化等议题，并发表了联合声明，强调需迅速高效落实各国总统在峰会上的决定。这标志着该组织在经济合作领域开启了新篇章。

各领域会议进一步巩固了这一趋势。首次举办了中央银行、情报机构、国防工业和知识产权部门的专题会议。突厥世界保险联盟大会和绿色金融理事会首次会议也顺利召开。此外，中央选举机构协商平台（APCEA）的建立，为选举事务合作提供了新渠道。

农业与旅游合作亮点

2025年6月，突厥国家组织农业部长在乔尔蓬阿塔会晤，通过了农业合作联合公报和战略路线图，乔尔蓬阿塔被宣布为2025-2026年突厥世界农业之都。同期举办的突厥企业家农业论坛吸引了机构负责人、商界代表和投资者，共同探讨新项目。

在旅游领域，贾拉拉巴德被宣布为突厥世界旅游中心，9月举办的国际旅游论坛展示了该地区的旅游潜力并促进了伙伴关系。冬季旅游也迈上新台阶，乌兹别克斯坦举办了首届突厥滑雪杯，阿塞拜疆沙赫达格滑雪胜地则举办了突厥滑雪胜地峰会。“统一滑雪通行证”“共同博物馆门票”和“Turk ID”等倡议进一步便利了成员国之间的旅行。

公共管理与安全领域合作

在伊塞克湖，公共管理培训机构负责人举行了会议。

比什凯克还举办了宗教事务机构和安全理事会秘书会议，深化了相关领域合作。

青年与体育领域新进展

青年与体育合作同样蓬勃发展。乔尔蓬阿塔举办的第三届突厥大学运动会吸引了500多名参与者。

阿拉木图成立了“突厥世界青年中心”，塔什干则举办了第三届侨民青年论坛。

加巴拉的体育志愿者论坛和伊斯坦布尔的“突厥红网络”志愿者营地进一步加强了区域互动。

教育与科研合作

教育始终是突厥国家组织一体化的核心。

各国教育部和大学正积极推动“突厥大学联盟”（TURKUNIB）和“奥尔洪”学术交流计划，筹建常设秘书处和专项基金。

匈牙利承诺每年为突厥国家组织科研、创新与发展基金提供100万欧元支持，这一举措将有力促进突厥世界的学术研究与创新。

航天、创新与文化合作

航天领域合作取得新突破。巴库讨论了共同“立方体卫星”项目，奠定了航天合作基础。伊兹密尔举办了第三届突厥航天研究者学院营，为年轻学者提供天文、 航天和火箭技术培训。

文化活动同样亮点纷呈。比什凯克举办的第八届国际史诗表演者节纪念传奇曼纳斯吟游诗人萨亚克巴伊·卡拉拉耶夫130周年诞辰，活动中还颁发了突厥国家组织“最佳毡房”奖。

全球互联与战略创新

2025年5月21日，布达佩斯首次在欧洲观察员国举办突厥国家组织非正式峰会，通过的《布达佩斯宣言》为经济一体化、数字化发展和安全合作制定了新路线图。

奥穆拉利耶夫表示：

“突厥国家组织已成为国际舞台上的活跃伙伴。我们遵循各国领导人的指示，与日内瓦、维也纳、布鲁塞尔、巴黎和纽约的国际组织扩大了对话。”

伊斯坦布尔举办的联合国工业发展组织（UNIDO）与土耳其科技研究技术理事会会（TÜBİTAK）联合主办的“2025清洁技术日”论坛，汇聚了政府代表、企业家和创新者，探讨了清洁技术和中小企业支持路径，研究了区域合作如何加速全球绿色转型。这表明突厥国家组织不仅是区域参与者，还为全球性挑战提供解决方案。

这一势头将在维也纳举办的第二届“突厥周”活动中延续，旨在全球舞台上展示该组织的使命与成就。

阿塞拜疆的关键角色

作为2009年《纳希切万协定》的签署地，阿塞拜疆在突厥国家组织中占据特殊地位。其主权与领土完整的恢复为区域和平开辟了新篇章。

“阿塞拜疆在南部天然气走廊、巴库-第比利斯-卡尔斯铁路和中部走廊等重大交通与能源项目中的作用广为人知。这些项目缩短了贸易路线，连接了大陆，促进了全球互联互通。”奥穆拉利耶夫说。

阿塞拜疆的海上风电项目和绿色走廊伙伴关系凸显了成员国在可持续发展领域的领导力。

经济数据同样亮眼。突厥国家组织的国内生产总值已超过2.1万亿美元，成为全球经济的重要力量。成员国间贸易占比从3%增至7%。突厥商会联盟和阿塞拜疆总统伊利哈姆·阿利耶夫倡议的突厥投资基金为数百万企业家创造了新机遇。

迈向加巴拉：区域和平与安全

2025年10月7日，突厥国家组织第12次领导人峰会将在阿塞拜疆加巴拉举行，主题为“区域和平与安全”。

“此次峰会将在历史与现代交汇的阿塞拜疆古城举行，象征着新阶段的开启。我们的目标高远，基础坚实。阿塞拜疆的地缘战略位置、政治影响力与经济潜力为组织迈向国际舞台新高度提供了有利条件。在华盛顿协议推动南高加索和平进程的背景下，此次峰会主题具有深远历史意义。突厥国家组织是我们最重要的国际组织，是我们的大家庭。突厥世界就是我们的家，我们没有别的家。这一共同命运感指引着我们的道路。”

总结与展望

奥穆拉利耶夫对吉尔吉斯斯坦的积极主席国工作表示感谢，并表示：

“吉尔吉斯斯坦的领导力显著推进了我们的共同目标。我们期待加巴拉峰会及阿塞拜疆的主席国任期！在共同愿景的激励下，突厥国家组织将继续深化政治对话、拓展经济联系、促进文化与学术交流，成为区域及全球和平、稳定与繁荣的支柱。”

此前，哈通社分析评论员就突厥国家组织第12次峰会将聚焦的议题，以及自组织成立以来取得的成果进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】