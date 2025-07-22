从资源到制造：哈萨克斯坦将继续提升加工制造业在经济中的比重

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦的矿产资源在国际市场具有巨大出口潜力，铜、锌、铁、铝等金属在全球市场需求强劲，近年来对稀有金属和战略性矿产的需求也持续上升。

- 为了实现国家经济多元化，发展加工制造业至关重要。目前，加工制造业占GDP的比重已达约14%，比采矿业高出2个百分点。我们必须保持并延续这一趋势。 - 他说。

总理强调，政府正在采取措施吸引高附加值项目投资，例如今年将在萨兰市启动以“Qarmet”公司产品为基础的钢管生产厂。同时，政府正为围绕大型矿企发展中小企业配套体系创造有利条件。

- 全国冶金产业雇佣了超过22万名劳动者，还有大量民众在相关产业链条上的中小企业工作。这些企业灵活、创新，更贴近最终消费者。我们必须出台激励政策，支持这些企业发展。 - 他说。

他补充道，政府正在积极推动该行业数字化转型，包括引入工业4.0工具、自动化系统、大数据和人工智能等先进技术。这将使矿产行业不仅能快速适应市场变化，还将在效率、透明度与可持续性方面实现质的飞跃。

别克帖诺夫还表示，政府将大幅增加地质勘探投资，作为扩大国家资源基础的优先方向。

- 我们决定将通过矿产使用权拍卖所获得的签约奖金收入，专门用于支持地质发展。2025年该项投入将不少于300亿坚戈，未来仍有提升空间，当前相关预算测算正在进行中。 - 他说。

此外，总理还指出，政府正致力于提升冶金工人和矿工的职业安全水平。他指示工业、生态与紧急事务等部委与大型冶金企业合作，确保对现有设施进行现代化改造，引进新技术，并全面提升生产过程中的安全管理水平。

【编译：达娜】