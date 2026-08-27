从新预算制度到数字经济：哈政府公布重点工作进展

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府表示，在落实总统国情咨文提出的任务框架下，政府正继续推进公共财政、基础设施、投资、数字化和社会政策等领域的综合改革。相关国家行动计划共包含180项措施，其中部分已经完成，其余项目正在加快实施。

2026年1月1日起，哈萨克斯坦新版《税法典》正式生效。新法典将税种数量减少20%，重新调整税收优惠体系，并引入差异化税率。税收制度改革旨在进一步刺激投资，同时提高针对高财富群体的税收水平。与此同时，税务管理正借助Smart Data Finance系统向数字化模式转型。

新版《预算法典》提升公共支出效率

新版《预算法典》更加重视提高国家投资项目规划和优先排序质量，重点支持经济效益较高的项目。

法典还引入新的预算流动性管理机制，以降低地方出现资金收支时间错配的风险，进一步提高公共财政资金使用效率。

13万亿坚戈用于能源和公用基础设施现代化

国家现代化项目覆盖200多家基础设施企业。

2025年，全国完成6600公里工程管网维修，8家公用事业企业摆脱基础设施严重老化的“红色区域”。2026年计划再维修1.2万公里管网，并推动另外8家企业脱离设施高损耗状态。

与此同时，哈萨克斯坦还将启动Smart Turmys公用基础设施统一数字监控平台。

《数字法典》为数字经济确立新规则

今年1月通过的《数字法典》为平台经济、大数据和人工智能建立统一规则，同时明确公民数字权利以及人工智能安全发展的基本原则。

通过建立统一的制度框架，哈萨克斯坦正在进一步完善数字经济发展的法律基础。

投资政策从“吸引资本”转向提升项目质量

哈萨克斯坦投资政策正逐步向高附加值项目倾斜，并建立从投资者首次提出申请直至项目落地实施的全流程服务体系。

哈萨克投资国家公司（Kazakh Invest）的国际网络正在进一步扩大。“巴伊铁列克”国家控股公司旗下成立了Investment Board，同时按照“一站式服务”原则推进Kazakhstan Investment House建设。

农业科研成果应用比例计划提高至40%

哈萨克斯坦已经批准实施至2029年的农业科学发展路线图。

路线图提出引进数字技术、更新科研机构物质技术基础，并进一步加强科研工作与企业实际需求之间的联系。

根据规划，农业领域科研成果的应用比例将提高至40%。

《建设法典》确立城市发展新规则

2026年1月通过的《建设法典》为哈萨克斯坦城市建设管理建立新的制度基础。

法典的主要任务包括保障人员和设施安全，简化相关程序并推动数字化，提高建设质量和责任水平，以及进一步完善基础设施、建设更加舒适宜居的城市环境。

总体来看，落实总统国情咨文相关任务涉及哈萨克斯坦发展的多个重点领域，从公共财政和基础设施，到数字化、投资以及人力资本建设均被纳入其中。

当前工作的重点是推动具体措施落地，提高国家治理效率，并加快经济技术现代化进程。