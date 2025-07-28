从巴扎到电商平台：哈萨克斯坦人购物方式悄然转变

调查结果表明：

——城市居民更倾向于在超市和购物中心购物；

——农村居民和年长群体则更常选择巴扎和传统小商店；

——36.9%的日用品和33.3%的食品购自超市；

——而服装类商品中，有43.1%来自巴扎。

调查还显示，线上购物的比重正在持续增长。年轻消费者和女性群体更倾向于通过互联网购买服饰与家居用品。自2022年以来，电商市场规模扩大了60%，截至2024年已达3.2万亿坚戈，占零售总额的14.1%。

贸易领域的从业结构也呈现出性别分布的特点。女性依然占据主导地位，在该行业中的比例达到三分之二。不过男性从业者的比例也有所上升，从2021年的30%增长至2024年的33%。

与此同时，哈萨克斯坦贸易总量不断攀升。批发贸易额在六年间增长了74.8%，由2018年的27万亿坚戈升至2024年的47.2万亿坚戈。而零售贸易额更是在五年间实现翻番，从2019年的11.3万亿坚戈增至2024年的23.6万亿坚戈。

【编译：阿遥】