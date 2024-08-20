从巅峰到谷底：哈萨克拳击为何屡遭“滑铁卢”？

哈萨克斯坦拳击到底经历了怎样的演变史？哈萨克斯坦如何从巅峰跌至谷底，最终遭遇金牌荒？

拳击金牌世代

瓦西里·吉罗夫

哈萨克斯坦队以独立国家代表队身份在1996年美国亚特兰大夏季奥运会上首次亮相。当时的哈萨克斯坦选手们为自己设定了很高的期望标准，最终在奖牌榜上位列第24位，并带回11枚奖牌，其中一枚为拳击金牌。

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自此，哈萨克斯坦开启了拳击项目金牌史。出生于巴尔喀什的瓦西里·吉罗夫在当时已经是多次获得哈萨克斯坦和亚洲轻重量级（81公斤以下）冠军的选手。在战胜五位对手后，他获得了金牌和“瓦尔·巴克奖杯（Val Barker）”。以如此辉煌的战绩告别业余生涯后，他与知名推广公司签约并移居至美国。

别克扎特·萨塔尔哈诺夫和叶尔马汉·伊布赖莫夫

四年后的悉尼奥运会上，哈萨克斯坦队在奖牌榜上的整体排名上升了两位而位居第22位，并获得了七枚奖牌。其中有两枚金牌分别来自57公斤和71公斤级别的拳击赛。

别克扎特·萨塔尔哈诺夫在19岁时就已成为亚洲冠军，一年后首次参加奥运会并成功卫冕。然而，他在2001年新年前夕不幸丧生于一场车祸。

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他的队友叶尔马汉·伊布赖莫夫当时已28岁。伊布赖莫夫曾参加过1996年奥运会，止步于决赛并获得一枚铜牌。在2000年的悉尼奥运会上，他在决赛中击败罗马尼亚选手马里安·西米翁并夺得金牌，向世界证明了自己的实力。2002年，伊布赖莫夫结束了职业生涯，转型成为国家拳击队的主教练。

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巴赫蒂亚尔·阿尔塔耶夫

在伊布赖莫夫的带领下，哈萨克斯坦拳击队参加了2004年雅典奥运会。彼时，拳击成为了哈萨克斯坦的夺金支柱和主要金牌来源，其他项目的奖牌则更多是锦上添花。哈萨克斯坦拳击队一如既往地被寄予厚望，而他们也不负众望，21岁的巴赫蒂亚尔·阿尔塔耶夫在69公斤级比赛中一举夺魁，荣膺“瓦尔·巴克奖杯（Val Barker）”奖杯。由于其出色的表现和对体育界的贡献，他被授予了“雪豹”勋章。遗憾的是，他止步于四分之一决赛，未能在北京奥运会上重现昔日辉煌。退役后，他成为了一名政府官员，同时担任国家拳击队主教练。

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哈萨克斯坦在北京奥运会上的表现并不顺利，直至最后一天，哈萨克斯坦代表团仅获得两枚金牌，其中一枚由举重选手伊利亚·伊林获得。然而，由于兴奋剂丑闻，包括伊林在内的多位冠军被剥夺了金牌。中国举重运动员曹磊也因此失去了冠军头衔，哈萨克斯坦的阿拉·瓦热尼娜递补收获了金牌。

巴克特·萨谢克巴耶夫

北京奥运会的最后一天，在世界业余拳击界享有盛名的哈萨克斯坦拳击手巴克特·萨谢克巴耶夫在万众期待中参加了69公斤级拳击比赛的奖牌决赛，最终在与古巴选手卡洛斯·班托的决赛中力挽狂澜，锁定金牌，让哈萨克斯坦拳击项目重回争冠行列。一年后，萨尔塞克巴耶夫结束了职业生涯并担任哈萨克斯坦业余拳击联合会主席。

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塞里克·萨皮耶夫

到2012年伦敦奥运会之际，哈萨克斯坦已经成为拳击界的的常胜之师，其中次中量级（69公斤以下）的表现尤为突出。两届世界冠军塞里克·萨皮耶夫参加了同级别比赛。在北京奥运会上无缘奖牌的他最终在伦敦奥运会上成功将金牌收入囊中，成为哈萨克斯坦第三位“瓦尔·巴克奖杯（Val Barker）”获得者。退役后，他继续深造，成为议员，同时担任体育与体育文化事务委员会主席。

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达尼亚尔·叶留斯诺夫

达尼亚尔·叶留斯诺夫延续了哈萨克斯坦拳击在奥运会上连续夺金的传统。2016年里约热内卢奥运会上，他在决赛中战胜了乌兹别克斯坦拳击新星沙赫拉姆·吉亚索夫。赛后，叶留斯诺夫短暂休息了一段时间，随后转入职业拳击。

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哈萨克斯坦拳击的奥运金牌征程就此终结。

问题出在哪里？

由于新冠疫情，原定于2020年举行的东京奥运会被推迟至2021年。哈萨克斯坦的观众对拳击比赛给予了极大的关注。然而，作为优势项目的69公斤级别赛此次却未能带回任何奖牌，只有萨肯·比博西诺夫和坎什拜克·孔卡巴耶夫获得了铜牌。

奥运会结束后，哈萨克斯坦队的表现堪称失败，拳击手们尤其受到了强烈指责。这项民众眼中素来与奖牌挂钩的运动在国际赛事上失利，哈萨克斯坦拳击队历史上首次未能摘金。

2021年，时任哈萨克斯坦国家拳击队教练的巴赫蒂亚尔·阿尔塔耶夫为哈萨克斯坦运动员不理想的成绩而向全民道歉。他表示，拳击领域面临的挑战具有“系统性问题”。阿尔塔耶夫承诺，他们将对运动员的表现进行深入分析，并努力在下一届奥运会上取得更好的成绩。

拳击发展陷入停滞

新一届奥运会结束后，前哈萨克斯坦拳击队主教练梅尔扎加利·艾特扎诺夫再次为拳击手的不佳表现道歉。他认为，失败的原因不在于基础设施或系统性问题，而是因为运气欠佳。此言论表明，这个耗资数十亿预算的行业竟然全部依赖于运气。

他说：“我们已竭尽全力，但幸运之神眷顾了对手。总体而言，决赛充满戏剧性，角逐激烈，扣人心弦。不仅是我，其他教练也给予了高度评价。我对我们的拳击手毫无怨言，他们尽力了。”

哈萨克斯坦拳击联合会主席沙赫穆拉特·穆塔利波夫则坦言，履行承诺的责任在他和教练们身上。

他说：“我们每个人都看到了自身的错误和不足。我们得出的结论是，哈萨克斯坦拳击联合会需要进行大规模整改。”

然而，每次国际赛场上表现失利后，体育官员总会发表类似言论。哈萨克斯坦的社交媒体用户纷纷指出，曾经屡获殊荣、金牌丰产的哈萨克斯坦拳击队，如今似乎已光芒不再。

体育评论员叶尔博尔·卡伊罗夫同样看到了哈萨克斯坦拳击手表现的下滑趋势。在他看来，运动员战绩持续低迷，国家拳击队正在遭遇“滑铁卢”。

他表示：“归其原因，国家队教练、体育官员，甚至政府官员都只关注自己人。此外，高薪和奖金也在影响着选手。现如今许多拳击手的收入甚至比冰球和足球运动员还高。对此我并不反对，但这确实了阻碍了运动员前进的动力。如果能在奥运会上拿到奖牌，当然可以领取奖金。但如果两三年没有成绩，就应该将机会让给其他更有抱负的拳击手。”

卡伊罗夫强调，他原本期待哈萨克斯坦能在巴黎奥运会上取得优异的成绩。他相信即将到来的改革只会浮于表面：部长们会进行人事调整，而新上任的官员将急于收拾残局。

他说：“改革是必要的，但必须慎重考虑并选择最佳候选人。首先要根除腐败，但如果整个系统都被腐蚀渗透，又如何做到这一点？更何况这已经不仅仅是体育界的问题。”

责任在谁？

奥运会结束，发表道歉声明、承诺进行重大整改，然后又迎来了下一届奥运会……如此循环往复，最终再次回到原点，这个过程中唯一改变的是拳击联合会在运动员培训上的支出以及引入新面孔的费用。

对于哈萨克斯坦来说，那个在奥运会拳击项目中占据主导地位并不断赢得金牌的时代已经成为令人唏嘘的过去，如今的情况远不如过去那般辉煌。未被解决的系统性问题仍在从内部侵蚀着这个行业。年轻的冠军要么转向职业拳击，要么拳击联合会或国家队的担任行政职务。

为准备东京奥运会，哈萨克斯坦为运动员培训拨款了150亿坚戈。而在2016年里约奥运会上仅投入了60亿坚戈。也就是在这届奥运会上，哈萨克斯坦队最后一次夺得金牌。而在巴黎奥运会的准备中，他们甚至宣称缩减预算至不到10亿坚戈（9.8亿坚戈）。

伦敦和里约奥运会上，在哈萨克斯坦男子拳击队主教练梅尔扎加利·艾特扎诺夫的带领下，哈萨克斯坦摘得桂冠。2019年，他被加勒姆别克·肯热巴耶夫接任，2021年则由凯拉特·萨特扎诺夫接替。然而，萨特扎诺夫在2023年也宣布离任，艾特扎诺夫重担主教练。如果哈萨克斯坦拳击联合会认为更换教练是解决系统性问题的唯一办法，那么他们实际上在最近的奥运会上已经重回起点，原地踏步。

谁将带领哈萨克斯坦拳击手迈向新征程？

巴黎奥运会之后，教练委员会会议决定对拳击队进行大规模“整顿清洗”，男子国家教练组被全面解职。

主教练梅尔扎加利·艾特扎诺夫和教练组的10名成员被撤职，哈萨克斯坦拳击联合会副主席阿齐兹·科贾姆别托夫也辞去了职位。

哈萨克斯坦共和国的功勋拳击教练图尔辛加利·叶迪洛夫被任命为哈萨克斯坦拳击联合会主席的顾问。

据联合会表示，新的教练团队将在稍后公布。

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】