从黑名单到区域航空中心，哈萨克斯坦航空业蜕变进行时

开放政策带动通航能力跃升

自2018年起实施的“开放天空”政策目前已覆盖全国15个机场，允许外国航司享有“第五航权”，即在哈国经停后前往第三国。这一机制显著增强了哈萨克斯坦的区域航空枢纽地位。

哈方还成功实现从欧盟“黑名单”中除名，当前其航空安全合规率达82%，高于全球平均水平，接近欧盟国家如丹麦、波兰的水准，居独联体国家首位。

为进一步完善安全体系，哈萨克斯坦正建设航空事故调查中心，并与国际民航组织（ICAO）联合制定《2050年航空发展规划》，涵盖航线拓展、机队更新、导航系统升级和机场新建等多方面内容。

航线激增 机队扩张

交通运输部预计，到2029年全国年客运量将提升至2600万人次，国际航线数量将增至200条，机队规模达到220架以上。今年已有12条国际航线开通，覆盖孟买、布拉格、吉达等地，年内还将新增16条，包括罗马、上海和贝尔格莱德等方向。

阿斯塔纳航空公司（Air Astana）持续扩张 与国际接轨

阿斯塔纳航空公司（Air Astana）及其廉价品牌飞狮（Fly Arystan）是哈萨克斯坦市场主力，另有SCAT与Qazaq Air等民营航司。Air Astana是中亚唯一上市的国家航司，公司总裁彼得·福斯特表示，上市后市场反应积极，公司宣布了史上最大规模的分红。

他指出，阿斯塔纳航空的成功基于成本控制、服务质量与安全标准，并正在拓展国际合作，包括与中国南航、印度航司的接洽，与日本航空的代码共享，以及维修与地勤服务的国际化扩展。

Фото: кадр из видео Euronews

国际航企加速进驻 物流能力同步提升

为提高行业竞争力，哈政府持续开放市场，吸引了印度Spice Jet、韩国Eastar Jet和Tway Air、泰国AirAsia X等低成本航司进入本地市场。大型航空项目由主权基金“萨姆鲁克-卡泽纳”主导投资。该基金董事会主席努尔兰·扎库波夫表示，阿斯塔纳航空的EBITDA利润率达26%，2024年营收增长13%，反映出其对旅游业、就业与区域经济的强大拉动效应。

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此外，哈萨克斯坦计划在五年内将航空货运量提高至50万吨，重点发展阿斯塔纳、阿拉木图、阿克托别、卡拉干达和奇姆肯特等五大机场作为物流枢纽。阿斯塔纳机场将实施近10亿欧元的改扩建项目，由阿联酋公司参与，内容包括第二跑道、第三航站楼、货运中心及机场城市建设。

未来发展：高科技与空中出行新业态

交通部副部长塔勒哈特·拉斯塔耶夫指出，近年来哈国民航保持10%-15%的年均增长，阿拉木图机场正成为中亚区域枢纽，土耳其TAV集团拟投资3.02亿美元拓展其多式联运能力。另一个重点项目为阿克套机场，土耳其UID公司计划投资超10亿美元打造综合枢纽。

拉斯塔耶夫还表示，未来五年内，哈萨克斯坦航空将实现数字化、高科技化发展，有望在无人机、空中出租车等前沿领域率先突破，成为全球航空创新的重要基地。

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【编译：达娜】