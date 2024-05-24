从发掘到修复：基马克汗国木制两轮车重获新生

Фото: Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті

据巴甫洛达尔州国立师范大学考古研究所所长提穆尔·斯马古洛夫介绍，这辆木制两轮车是基马克汗国时期的重要历史遗物，表明现代巴甫洛达尔市所在地在古代曾是基马克汗国的领土。

-这一文物被发现时，媒体将其称为“基马克汗国两轮车”，但实际上它更像古代游牧民族的“移动房车”。2016年7月，我们在巴依达拉墓地发掘过程中发现了木制车轮的轮廓。起初，我们认为这只是战车残骸的一部分。随后，我们发现了第二个车轮，这才意识到这是一个完整的遗迹。为了完整地挖掘出来，我们联系了古文物修复专家克热姆·阿勒腾别克。首先，我们需要对清理出来的部分进行防腐处理，以便整体取出两轮车。我们将清理出来的部分用大量蜡包裹起来，防止阳光、风和空气的侵蚀。然后，我们连同周围的土壤一起挖掘出来，用特制的隔热材料包裹好，并利用滑轨吊运升起。出土物总重量超过了5吨，我们不得不动用吊车，并向正在建设额尔齐斯河大桥的建筑公司求助。最终，在建筑公司的帮助下，我们成功将车辆遗骸连同周围的土壤运到了巴甫洛达尔国立师范大学。-斯马古洛夫说。

Фото: Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті

很快，考古学家们确定了这辆木制两轮车的结构。车身完全由木头制成，没有使用任何金属部件。据斯马古洛夫介绍，车轴和轮辐也是由坚硬的木头制成的。为了使车轮能够自由旋转，车轴上涂抹了特殊的润滑剂。车轮直径为60厘米。

-这辆两轮车与我们在电影中经常看到的塞种人和突厥人的两轮车完全不同，无论是形状还是木制结构都独具特色。在两轮车旁边，我们还发现了一件类似毡房顶圈架的木制器物，上面插着木棍，可以作为车篷使用。此外，我们在墓葬中还发现了两个墓穴。其中一个墓穴内葬有男性遗骸，旁边放着匕首、腰带等物品。近年来，在考古发掘过程中，我们经常使用整体挖掘的方法，即连同周围的土壤一起挖掘。这种方法可以节省时间，将文物运回实验室后，我们可以慢慢研究。-斯马古洛夫表示。

斯马古洛夫还指出，近年来，巴甫洛达尔州境内的考古工作取得了丰硕成果。最近，巴甫洛达尔国立师范大学与哈萨克斯坦动物研究所联合成立了“生物考古学”科研中心。

-昆虫学家们正在研究墓葬土壤中的古代昆虫，并与我们分享他们的发现。这对我们来说是一个全新的研究方向。目前，昆虫学家们已经在从巴依达拉墓地运来的土壤中发现了古代甲虫和苍蝇幼虫。此外，我们还发现，墓中遗骸并不是立即被下葬的，而是经过了一种类似于木乃伊的处理过程。-斯马古洛夫说。

目前，这辆“移动穹庐”正在阿拉木图进行研究和修复。科研人员希望，这辆两轮车的复制品能够尽快与其他展品一起展出，让公众了解古代游牧民族的生活方式。

【编译：阿遥】