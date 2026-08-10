从国内到海外：全球20余个国家矗立着阿拜纪念雕像

阿拜留下的文学作品和哲学思想，在哈萨克斯坦国家文化中占有重要地位。如今，阿拜的诗歌、思想和音乐作品已广泛走进文学、音乐、戏剧、博物馆和教育等领域，并逐渐融入哈萨克斯坦人的日常生活，成为这个民族共同的精神财富。

目前，哈萨克斯坦全国共有33个居民点以阿拜的名字命名。此外，各州和城市共有1231条街道、大街及其他地标以阿拜命名，还有125家机构以他的名字冠名。

在哈萨克斯坦，阿拜的名字也被赋予众多文化和教育机构。其中包括阿拉木图的阿拜哈萨克国家歌剧舞剧院、塞梅市阿拜哈萨克音乐戏剧剧院、阿拜州立综合图书馆以及阿拜哈萨克国立师范大学等。阿拉木图阿拜国立学校则将阿拜提出的“完人”思想融入教育教学和人才培养之中。

对这位伟大思想家的敬仰，也被铭刻在一座座纪念碑和雕塑之中。

目前，哈萨克斯坦境内共有55处与阿拜有关的纪念雕塑，其中包括27座大型纪念碑和28座半身胸像，基本遍布全国各地。1961年在阿拉木图落成的阿拜纪念碑已被列入国家级历史文化遗产名录，另有十余处相关设施被列为地方级历史文化古迹。

阿拜的文化遗产同样受到世界许多国家的尊重。目前，已有20多个国家建有阿拜纪念碑、半身像及其他纪念设施。这些纪念地分布在俄罗斯、德国、法国、意大利、中国、韩国、印度、巴西以及中亚国家。其中，巴西里约热内卢的阿拜半身像，是美洲大陆第一处纪念这位伟大思想家的设施。

世界上还有不少城市以不同方式纪念阿拜、传播他的名字。至少有9座城市以阿拜的名字为街道命名。在土耳其克勒克卡莱和伊斯坦布尔，部分主要街道和广场以阿拜命名；在亚美尼亚首都埃里温以及土耳其多座城市，则建有以阿拜命名的公园。

在哈萨克斯坦以外，传播阿拜思想和文化遗产的机构也在不断增加。2025年，吉尔吉斯斯坦奥什市开设阿拜博物馆，并以阿拜的名字命名一条街道。喀山成立了以阿拜命名的哈萨克语言与文化科教中心，比什凯克设立阿拜吉尔吉斯—哈萨克文化中心，土耳其科尼亚市也正式启用了“阿拜之家”。

今天，哈萨克斯坦各地正举行形式多样的阿拜日纪念活动。全国各地将陆续举办音乐会、文学音乐晚会、诗歌活动、专题展览以及各类文化和科普活动。各大博物馆、教育机构也推出丰富多彩的纪念活动，缅怀阿拜并进一步传播他的思想和文化遗产。在阿斯塔纳、阿拉木图、奇姆肯特以及各州首府，各界人士纷纷来到阿拜纪念碑前敬献鲜花，表达对这位伟大思想家的敬意。

值得一提的是，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫向全国人民致以阿拜日的节日祝贺。