从阿拉什军队到现代国防：哈萨克民族军队理念的百年延续

（哈萨克国际通讯社讯）5月7日是哈萨克斯坦祖国保卫者日。如今，这一天被视为现代哈萨克斯坦武装力量成立纪念日，但如果从更深层的历史脉络来看，哈萨克民族建立自主军事体系的理念，早在20世纪初便已出现。

其中，阿拉什运动（Алаш қозғалысы）时期建立民族武装力量的尝试，被不少研究者视为现代哈萨克国家军队思想的重要源头之一。

阿拉什自治背后的“国家安全构想”

1917年，第二次全哈萨克—吉尔吉斯代表大会在宣布成立“阿拉什自治”的同时，也首次正式提出建立民族军事力量的问题。

对于阿拉什知识分子而言，建立军队并不仅仅是军事议题，而是民族国家构建逻辑中的重要组成部分。

因为，无论是自治体还是独立国家，都必须具备保卫自身领土与社会秩序的能力。

正是在这一背景下，阿拉什领导层开始将组建民族武装视为战略任务。

当时，这支军事力量被称为“民兵”“人民军”或“阿拉什团”。虽然名称带有“民兵”性质，但其组织原则已经明显接近现代正规军体系。

根据规划，每100名士兵配备1名军官，每50人设1名教官，以保证军事纪律和指挥体系的统一。这种设计，在当时已具有较强的现代军事组织特征。

阿拉什军队的组织与动员体系

历史学家别里克·阿卜迪加利在《阿拉什军队》一书中提到，曾参加第一次世界大战的哈萨克军官——阿布莱哈诺夫上尉与别基莫夫，被专门邀请参加大会。

这一细节表明，阿拉什领导层十分重视军事专业人才。

尤其是别基莫夫后来被提名进入阿拉什政府，更显示出当时具有军事经验的人士，已被纳入民族政治治理体系。

大会还制定了具体的全国性动员计划。

根据方案，计划组建总人数约1.35万人的军事力量，并按地区进行配额分配：

布凯草原：1000人；

乌拉尔地区：2000人；

图尔盖地区：3000人；

阿克莫拉地区：4000人；

塞梅地区：1500人；

七河地区：2000人。

这意味着，阿拉什运动实际上已开始尝试建立覆盖整个哈萨克草原的统一军事体系。

不只是理想：连军费都已详细计算

阿拉什军队的构想，并非停留在口号层面。

资料显示，当时阿拉什政府甚至已经完成了较为详细的财政预算。

按照测算，组建军队共需资金6896万卢布，其中，仅购买武器装备（包括步枪、弹药与军刀）就需1630万卢布。

此外，军官薪资、教官费用、营地租赁以及行政管理开支，也都进行了明确核算。

资金计划由六个州分摊，再通过县、乡征税体系筹集。

这种相对系统化的财政设计，也反映出阿拉什政治精英当时已具备较成熟的国家治理思维。

“每25户出一人”：民族军队的基层动员

1918年，《哈萨克报》曾公开刊登关于征募民兵的具体办法。

根据规定，每25户家庭需征召1名青年参军，年龄限制为20至35岁，且必须身体健康、具备劳动能力。

值得注意的是，阿拉什政府同时也考虑到社会公平问题。

例如，家庭唯一经济支柱可免于服役。

此外，自愿参军者也被允许加入，并不计入强制征召名额。

服役期限初步定为6个月，士兵可领取固定薪资，而各村庄则需负责为本村士兵提供马匹与交通工具。

从这些细节可以看出，阿拉什军队的构想，并不仅是行政命令式的征兵，而更像是一种建立在社会协作基础上的民族防卫体系。

虽未完全实现，却留下深远影响

由于复杂的历史局势以及随后苏维埃政权的建立，阿拉什军队最终未能完全实现。

但其理念与组织设计，依旧被认为是哈萨克民族现代国家意识的重要体现。

尤其是在“民族安全”“国家责任”“军事纪律”以及“保卫家园”等观念上，阿拉什运动首次进行了较为系统的表达。

而今天的哈萨克斯坦武装力量，则已成为独立国家维护主权与安全的重要制度支柱。

1992年5月7日，哈萨克斯坦正式建立国家武装力量，现代民族军队体系由此形成。

虽然时代背景早已不同，但不少学者认为，现代哈萨克军队的精神根源，与20世纪初阿拉什知识分子提出的民族防卫理念之间，依旧存在明显历史延续。

从这个意义上说，今天的哈萨克军队，不只是现代国家制度的一部分，也被视为百年前民族国家构想的一种历史回响。

【编译：木合塔尔·木拉提】