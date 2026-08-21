从全球第81位跃升至前25：哈萨克斯坦如何跻身数字化发展领先国家行列

（哈萨克国际通讯社讯）数字化转型正成为推动哈萨克斯坦发展的关键因素之一，其影响范围已从国家治理和商业领域延伸至教育、金融以及各类日常公共服务。近年来，哈萨克斯坦持续建设数字基础设施、扩大在线服务覆盖范围，并推动现代技术融入政府部门工作。其中，电子政务的发展成为这一进程最直观的成果之一。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）此前要求加快经济和社会生活各领域的数字化转型。在“Digital Qazaqstan”国家战略框架下，进一步推动政府与公民及企业之间互动方式的数字化成为重点任务之一，该战略同时将人工智能技术深度融入国家数字生态系统列为优先方向。

目前，哈萨克斯坦已经成为全球数字化发展，特别是电子政务建设领域的领先国家之一。

根据联合国最新发布的2024年电子政务发展指数（E-Government Development Index），哈萨克斯坦以超过0.9的评分位居全球第24位，超过瑞士、土耳其、拉脱维亚、法国、克罗地亚、中国、加拿大、意大利和比利时等多个国家。

在独联体和中亚国家中，哈萨克斯坦的领先优势更加明显。哈萨克斯坦跻身全球前25名，而俄罗斯位列第43位，乌兹别克斯坦第63位，格鲁吉亚第69位，阿塞拜疆第74位，白俄罗斯第77位，吉尔吉斯斯坦第78位。

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从长期变化来看，哈萨克斯坦在这一全球排名中的上升趋势尤为明显。2008年，哈萨克斯坦仅位列第81位，2010年升至第46位，2018年升至第39位，2022年进一步升至第28位，并于2024年跃居第24位。

近年来，这一排名持续改善。结合当前数字化建设进程，哈萨克斯坦在不久的将来具备跻身全球电子政务发展水平前15名的较大潜力。

与此同时，在落实总统关于引入人工智能技术和重塑公共服务体系任务的框架下，哈萨克斯坦已开始全面转向使用QazTech数字产品统一开发环境。

QazTech平台自2026年4月1日起投入运行，可以将新服务从开发到上线所需时间从过去的数年缩短至数周。副总理兼人工智能和数字发展部长扎苏兰·马迪耶夫（Жасұлан Мәдиев）在政府会议上介绍了相关情况。

政府已经批准将现有信息系统迁移至QazTech平台的两年期计划。2026年计划迁移39个系统，其中36个系统的相关工作已进入收尾阶段。此外，还有25个计划外系统正在进行迁移或开发，10个系统已经在平台上全面运行。

目前，相关工作进度甚至快于既定时间表，所有国家机关均已转向使用QazTech系统。

此外，根据总统令，哈萨克斯坦已经暂停在QazTech平台之外建设新的国家信息系统。

数字化转型带来的另一项重要成果，是电子政务基础设施可靠性和运行效率的提升。2026年，作为各信息系统之间数据交换主要通道的电子政务网关完成升级。

升级后，网关最大处理能力提高了2.5倍，从每秒处理800个请求提升至2000个请求。

与此同时，系统运行稳定性显著提高。2023年至2025年间，旧系统共发生51次故障，累计持续59个小时；而2026年启用新网关以来，尚未出现任何故障或停机情况。

由此可见，此次升级不仅提高了数字基础设施的处理能力，也增强了系统运行的稳定性和连续性。随着电子公共服务规模以及不同信息系统之间数据交换量不断增长，这一点尤为重要。

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eGov 3.0新版门户上线

哈萨克斯坦数字化建设中的另一项重要进展，是基于QazTech统一平台开发的新版eGov 3.0门户正式上线。

系统升级使公共服务流程得到进一步优化，减少了不必要的要求，同时降低了基础设施运行负荷。

此前，eGov门户已经接近其技术能力极限。新版门户则进一步简化了服务流程，提高了用户使用便利度，一些不必要的要求和办理环节被取消。目前，部分使用频率较高的公共服务已经可以通过新模式办理。

人工智能技术融入电子政务系统，也是当前数字化转型的重要方向之一。

其中，2026年4月上线的eGov GPT正在持续完善。这是一款面向公众的智能助手，可以就公共服务相关问题提供咨询，并使用自然语言回答用户提问。

目前，通过eGov GPT已经可以获取50项公共服务，公众累计使用这一智能助手超过15万次。

该系统以哈萨克斯坦自主研发的alem LLM大语言模型为基础，其计算任务则依托alem.cloud超级计算机资源完成。

下一阶段，eGov GPT将被整合至Aitu国家数字生态系统。按照既定目标，到2026年底，其覆盖范围将扩大至相关流量的70%。

与此同时，哈萨克斯坦还提出，应在人工智能公共服务建设领域形成统一的发展模式。面向公民和企业的各政府部门不宜在脱离eGov GPT的情况下单独开发和部署人工智能代理。

这一做法旨在避免形成相互分散的技术解决方案，并逐步将公众与政府数字服务之间的互动集中到统一的智能系统之中。

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如今，哈萨克斯坦公共服务数字化早已超越了简单将证明、申请等单项服务转移至线上的阶段。

数字技术已经覆盖政府与公民、企业互动的几乎所有主要领域，从企业注册、许可证办理，到社会保障、教育、医疗以及其他日常公共服务。

对于企业而言，数字化首先意味着行政程序得到简化，与政府部门沟通所需的时间成本不断下降。

企业可以远程完成注册，提交税务和统计报表，申请许可证和各类审批，并获得不同形式的国家支持。

与此同时，跨部门数据交换体系的发展，使政府信息系统能够自行调取所需资料，从而减少企业重复提交文件的数量。

社会领域数字化则是另一个重要方向。

目前，与社会补助、津贴、养老金以及特定群体支持措施有关的大量服务正逐步转向电子化。

这不仅能够减少公众前往政府机构办理业务的需要，也为逐步转向主动式公共服务创造条件。在这一模式下，系统可以主动识别个人是否具备获得某项支持的资格，并向其提供办理建议。

数字化还覆盖交通、不动产登记、土地关系、证件办理、安全、医疗、教育、公共事业等与公众日常生活密切相关的领域。

其结果是，各类公共服务正在逐步整合到统一的数字空间中，用户无需再自行了解不同政府机关之间复杂的职能和组织结构，即可获得所需服务。

总体而言，公共服务数字化正在从根本上改变政府、公民与企业之间的互动模式。

如果说数字化建设初期的主要任务，是让公共服务能够在线办理，那么如今工作的重点已经逐渐转向服务之间的整合、自动化和个性化。

未来，这意味着行政程序将进一步减少，公众和企业获取服务的速度将不断提升，而哈萨克斯坦也将逐步从相对分散的电子服务体系，迈向统一的国家数字生态系统。