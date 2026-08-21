从线上问诊到数字监管：哈萨克斯坦医疗数字化如何改变患者就医体验

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在加快推进医疗卫生领域数字化转型。目前，卫生系统88%的公共服务已实现电子化，医务人员行政工作负担下降30%至40%，约700万名儿童和430万名女性被纳入数字健康监测体系。与此同时，患者数字身份识别等监管机制仅2025年就帮助避免约106亿坚戈的不合理医疗服务支出。

在落实总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫（Қасым-Жомарт Тоқаев）关于推进经济社会各领域数字化并引入人工智能技术任务的框架下，哈萨克斯坦政府正在系统推进相关工作。

卫生部实施的一系列数字化解决方案，主要用于提高医疗服务的可及性和质量、减轻医务人员行政负担并提高行业管理效率。这些工作与“Digital Qazaqstan”战略任务以及总统宣布的“数字化与人工智能年”重点方向相衔接。

医务人员行政负担一年下降30%至40%

医疗卫生领域数字化转型的重要成果之一，是医疗资源管理数字平台投入使用。

该平台汇集医疗机构、人力资源、医疗设备和基础设施等方面的数据。

目前，数字系统已汇集超过2.13万家医疗机构、27.5万名医务人员以及超过14.1万台医疗设备的相关数据。

通过与国家登记系统、人事和统计系统进行整合，大量原本需要人工录入的数据实现自动获取。

据卫生部介绍，相关措施实施后，自2025年下半年以来，医务人员承担的行政工作量已经下降30%至40%。

实际上，系统正在为每一家医疗机构建立统一的“数字档案”，其中包括许可证、人员构成、内部机构、建筑物、床位、医疗设备以及其他资源信息。

通过与国家数据库、电子许可、教育以及劳动关系登记系统进行整合，相关信息可以保持动态更新，不仅提高数据准确性，也避免医疗机构重复提交相同资料。

在这一平台基础上，哈萨克斯坦还在发展许可后数字监测机制。

监管方式正在逐步由现场检查转向预防性监管模式。系统可以根据医疗机构许可证、专业人员资质、人员配备情况以及必要医疗设备配置等数据，自动识别潜在风险。

例如，在试点项目中，系统已经识别出部分不符合个别许可要求的医疗机构。与此同时，通过自动核验专业资格文件，持有过期证书的医务人员数量明显减少。

这意味着，哈萨克斯坦首次能够在统一数字空间内掌握全国医疗卫生资源状况，并依据及时、客观的数据，对人员、基础设施和设备配置等问题作出决策。

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88%的公共服务已实现电子化

医疗数字化给普通民众带来的变化正在变得更加直观。

2025年，哈萨克斯坦卫生系统共提供超过2.15亿次公共服务，其中1.908亿次，即88%的服务通过电子形式完成。

目前已有12类医疗证明实现数字化，其中5类完全采用电子形式办理。2025年，民众获得超过850万份电子医疗证明，是上一年的2.2倍。

一年内，还有560万名民众通过线上方式预约医生，无需再通过医疗机构登记人员办理预约。

数字技术还被用于改善患者转诊至相应医生或医疗服务时的协调效率。

随着数字化排队管理机制的引入，部分需求较大的诊断检查等待时间明显缩短。例如，PET/CT检查的等待周期已经从过去的3个月缩短至2周。

未来，这一机制还将通过建立统一的医生接诊时间表进一步扩大。其运行方式类似在线预约系统，民众可以直接查看可预约时段，并选择近期最合适的就诊时间。

约700万儿童和430万女性纳入数字健康监测

哈萨克斯坦医疗数字化正在进入新的阶段，即不仅记录医疗服务是否发生，同时对居民健康状况进行动态监测。

目前，约700万名儿童和430万名女性已经纳入数字监测体系，系统根据80项关键指标进行分析。

孕妇交换卡也已经实现数字化，可通过eGov Mobile查看。

与此同时，患者动态观察新模式正在逐步发展。目前，约360万人已经进入这一数字系统。

“数字观察卡”可以让医生不受患者就医地区限制，查看其住院、治疗方案以及处方等信息。

独立的数字监测模块还可以追踪预防措施、筛查以及备孕工作的完成情况。

因此，系统记录的不再只是患者是否接受过医疗服务，还能够掌握患者是否完成各个必要的健康监测环节。

这种变化正在逐步改变疾病预防模式——医疗系统开始从发生问题后作出反应，转向提前预防和风险管理。

通过这一机制，可以更早发现需要额外医疗观察的女性、孕妇和儿童，并及时采取相应措施。

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数字标识发现超过2.1万件非法流通药品

门诊药品保障体系同样经历了明显的数字化转型。

数字工具不仅可以更加准确地预测药品需求，还可以追踪药品从生产企业直至患者手中的整个流通过程，从而提高市场透明度并降低药品非法流通风险。

目前，哈萨克斯坦已经引入以患者个人实际需求为基础的药品需求规划模式。

药品需求不再单纯依据平均指标计算，而是按照具体患者的实际需求进行规划。目前，这一模式已经覆盖约210万名患者和692家医疗机构。

药品数字标识也是数字化监管以及打击假冒药品的重要工具。

通过标识码，可以在线监测药品库存及流向、追踪药品流通路径、发现异常情况并防止非法核销。

仅2025年，数字标识系统就发现超过2.1万件处于非法流通状态的药品。

与此同时，用于数字处方服务的“社会钱包”也在持续发展。2025年，通过这一服务共开具超过1380万张数字处方。

制药市场监管程序也在逐步数字化。

自2025年9月起，药品和医疗器械注册开始按照“一站式”原则办理。截至2026年8月4日，在药品快速审查框架下已经签署63份合同，并收到20份申请。

与此同时，生产企业的药品价格登记也已经转为数字形式。

综合数字服务大幅缩短了药品和医疗器械注册周期。过去标准注册程序最长可能需要两年，如今已经缩短至100个工作日；采用快速程序时，注册最快可在15个工作日内完成。

此外，对于已经获得美国、英国、欧盟国家、瑞士、加拿大、日本、澳大利亚、韩国、沙特阿拉伯和新加坡监管机构批准的药品，哈萨克斯坦还建立了注册认可机制。

这意味着，如果相关药品已经在上述国家完成必要监管程序，在哈萨克斯坦注册时可以无需重新进行完整评估。

由此，数字技术已经覆盖药品保障的整个生命周期——从需求计算、流向监测，到注册以及最终向患者提供药品。这提高了整个体系的透明度，缩短监管程序时间，并加强了对药品合法流通的监管。

企业办理相关业务从两天缩短至15分钟

2026年，哈萨克斯坦完成将卫生防疫系统主要业务流程纳入统一数字生态系统的工作。

相关信息系统整合国家监管、监管对象数据、医疗检查、实验室检测以及疫苗接种等信息。

目前，数字系统中已经汇集约20.2万个国家监管对象的信息，注册用户接近19.8万人，其中约11.4万为企业和医疗机构用户。

数字化明显改变了工作流程，也提高了日常管理效率。

2026年上半年，通过数字形式生成的报表数量增长47.7%，由此使人工处理文件的工作量下降23.8%。

与此同时，为企业主体准备相关意见所需时间，从过去最长约两天缩短至目前约15分钟。

系统还能够自动识别高风险对象、缺少必要许可文件、未按规定期限接受强制体检以及其他异常情况。

企业与卫生防疫部门之间的互动也逐步转移至个人账户完成，从而减少企业与国家检查人员直接接触的必要性。

电子个人健康证同样已经可以通过数字形式获取。用人单位和卫生防疫监管机构无需再索取纸质文件，即可快速核验相关人员是否按要求完成医疗检查。

由此，国家卫生防疫监管正在变得更加及时，并逐渐转向预防性监管。数字工具能够更快发现风险、减少人工操作，并将政府与企业之间的互动转向更加便利的电子模式。

数字监管避免约106亿坚戈不合理支出

医疗数字化不仅用于改善医疗服务的可及性和便利程度，也成为提高国家财政以及强制社会医疗保险资金使用效率的重要监管手段。

目前，患者数字身份识别已经在1950家医疗机构实施，约73%的就诊通过Face ID和电子证件进行身份确认。

卫生部数据显示，2025年，仅这些机制的应用就帮助避免了约106亿坚戈的不合理医疗服务支出。

统一医疗服务支付系统的应用，则可以自动检查医疗机构提交结算的医疗服务，识别异常情况，并提高资金流向透明度。

因此，数字监管正在逐步融入医疗服务提供和费用支付全过程，使监管模式从事后发现违规逐渐转向提前预防。

数字工具不仅能够核查已经提供的医疗服务，还可以对服务确认和支付过程进行监管，从而更早发现可疑操作、避免不合理支出，并确保资金真正用于实际提供的医疗服务。

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超过1900家医疗机构将接入统一国家医疗系统

目前形成的数字基础设施，将成为哈萨克斯坦进入下一阶段医疗数字化建设的基础。

下一步，哈萨克斯坦计划建设统一国家医疗信息系统。

这一系统将成为整合现有信息系统、医疗数据以及卫生领域主要业务流程的国家数字平台。

按照计划，超过1900家医疗机构将接入该系统，同时将为医务人员建立统一工作界面并引入人工智能助手。

这一模式将使医生能够在同一个工作空间内获取所需医疗数据和服务，减少在不同信息系统之间频繁切换，同时避免重复录入数据。

对于普通民众而言，下一阶段数字化建设还包括进一步扩展Densaulyk门户和移动服务功能。

按照规划，民众将通过这些平台获得主要医疗服务和信息，包括预约医生、查看医疗文件和处方，以及获取个人健康状况相关信息。

总体来看，哈萨克斯坦医疗卫生数字化转型正在从单独业务流程自动化，逐渐转向以数据为基础的行业管理模式。

目前，医疗机构、人力资源和医疗设备管理，医疗服务提供，居民健康数字监测，药品保障，卫生防疫监管，患者身份识别以及费用结算自动化等领域，都已经形成相应的数字化解决方案。

下一阶段的任务，是将这些解决方案整合到统一的医疗卫生数字化模式之中，使数据能够贯穿患者医疗服务的各个关键环节——从疾病预防和首次就医，到诊断、治疗、药品保障、资金支付、质量监管以及医疗资源管理。

最终，这一模式将减少相互割裂的信息系统和重复操作，进一步降低医务人员行政负担，提高医疗卫生行业管理效率。

对于民众而言，则意味着无论身处何地、前往哪一家医疗机构，都能够更加便捷、直接地获得所需医疗服务。