从事有害健康工作的近8500名公民获针对性社会补助

根据统计，2840人申请了由国家预算和统一养老储蓄基金（БЖЗҚ）共同支付的针对性社会补助，其中2730人已成功获批。

此外，有6415人申请了由国家预算、统一养老储蓄基金、雇主和人寿保险公司共同支付的四重补助，其中5746人获得批准。

同时，还有369名申请者正在等待与保险公司签订养老金年金合同，68人未对短信通知做出回应。而由于未能满足必要条件，342名申请者被拒。

在各地区中，申请针对性社会补助人数最多的是卡拉干达州（其中492人获两重补助，1166人获四重补助）、阔斯塔奈州（318人获两重补助，876人获四重补助）及东哈州（248人获两重补助，882人获四重补助）。

值得一提的是，自2024年1月1日起，哈萨克斯坦开始实施针对长期在有害工作环境中工作的人员的针对性社会补助。申请特殊补助的必要条件包括年满55岁并在统一积累养老金基金中拥有至少7年的职业养老金缴费记录。该补助将持续支付至法定退休年龄。此外，要获得针对性社会补助，申请者需停止从事有害工作的职业，

【编译：达娜】