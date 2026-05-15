从“突厥文明摇篮”眺望未来：人工智能时代下的突厥世界一体化将走向何方？

（哈萨克国际通讯社讯）在人工智能迅猛发展的时代背景下，突厥国家组织（Organization of Turkic States，OTS）正试图寻找新的共同发展路径。5月15日，以“人工智能与数字发展”为主题的突厥国家组织非正式峰会将在突厥斯坦举行。这不仅是一次政治层面的高层会晤，更被视为突厥世界探索数字化未来、推动区域科技协同的重要信号。

此次峰会由哈萨克斯坦担任轮值主席国期间主办，预计将有成员国领导人、观察员国家代表、组织秘书长、长老理事会以及多个突厥合作机构负责人出席。作为哈萨克斯坦近年来重点打造的“精神首都”，突厥斯坦如今正从历史文化象征，逐渐转向连接传统与科技未来的新平台。

1.75亿人口规模之外：突厥世界的真正潜力在哪里？

突厥国家组织最初于2009年以“突厥语国家合作委员会”形式成立，12年后正式完成国际组织注册。与欧盟、北约等高度制度化的一体化组织相比，OTS既不是军事联盟，也不是统一市场意义上的经济共同体，其成员国在政治制度、经济结构、外交方向上存在明显差异。

从成员构成来看，土耳其是北约的重要成员；哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦则同时是欧亚经济联盟和集体安全条约组织成员；哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦还积极参与上海合作组织。多重区域机制并行，使突厥国家组织更像一种建立在历史、语言和文明纽带基础上的“柔性一体化平台”。

但也正因如此，突厥国家组织被赋予了更大的战略弹性。

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根据最新官方数据，成员国经济总量已达到2.4万亿美元，对外贸易总额约8500亿美元，组织内部贸易额超过570亿美元，占整体外贸规模约7%。而几年前，这一比例还仅有约3%。

其中，哈萨克斯坦与成员国之间的贸易额已达129亿美元，占组织内部贸易总量约23%。

从全球范围来看，突厥国家组织目前的人口超过1.75亿，占世界人口约2.18%；经济总量则约占全球名义GDP的1.7%。相比之下，拥有超过4.5亿人口的欧盟，占全球GDP比重约14%至15%。

这意味着，突厥世界当前最大的特点，并不是“规模已成”，而是“潜力尚未释放”。

尤其是乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦等国家拥有相对年轻的人口结构；阿塞拜疆与哈萨克斯坦拥有丰富能源资源；土耳其则具备成熟工业体系、旅游产业和军工能力。在此背景下，哈萨克斯坦正试图把“人工智能与数字化”打造为推动突厥世界新一轮融合的重要引擎。

阿斯塔纳希望为突厥世界带来什么？

世界银行数据显示，数字经济已占全球GDP超过15%；而到2030年，人工智能预计将为全球经济贡献高达20万亿美元新增价值。

与此同时，OpenAI首席执行官、ChatGPT创始人萨姆·奥尔特曼等业内人士甚至预测，到2028年，全球数据中心形成的“集体智能”可能超越人类整体智能水平。

在这样的全球趋势下，哈萨克斯坦正在将人工智能视为国家下一阶段经济跃升的重要突破口。

目前，哈萨克斯坦在联合国电子政务发展指数中排名全球第24位。通过阿斯塔纳国际科技园（Astana Hub），哈萨克斯坦2025年IT服务出口额达到11亿美元。依托该平台建立的10亿美元风险投资基金，也已开始向包括本国创业者、迁入人才以及周边国家初创企业提供支持。

此外，哈萨克斯坦计划于今年9月开设本国首所人工智能大学。去年夏天，中亚地区规模最大的超级计算机“Alem.cloud”正式投入运行，在全球超级计算机500强排名中位列第86位。

更受关注的，则是埃基巴斯图兹正在建设中的1GW级数据处理园区。按照哈萨克斯坦能源部的预测，随着未来电力盈余恢复，当地人工智能数据中心未来可获得每千瓦时2.5美分的低价电力供应。

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哈萨克斯坦副总理兼数字发展、创新和航空航天工业部长扎苏兰·马迪耶夫表示，这一价格约为美国同类园区的四分之一，而欧洲相关成本则高达每千瓦时20至40欧分。

按照规划，埃基巴斯图兹人工智能园区未来甚至可在低于100毫秒延迟条件下，同时服务多达10亿用户。

与此同时，OneWeb、Starlink、Amazon、Shanghai SpaceSail等国际卫星互联网企业，也已同意在2027年前在哈萨克斯坦建设区域基础设施节点。未来，中亚邻国有望通过哈萨克斯坦接入卫星互联网网络。

此外，经里海海底铺设的互联网光缆项目也预计将于今年投入使用。这条线路将成为绕开俄罗斯方向流量传输的新通道。按照测算，项目落地后，哈萨克斯坦在亚欧数据流量转运中的占比有望从目前的1.5%提升至5%。

而阿斯塔纳如今希望做的，正是将这些数字化基础设施和人工智能战略，通过突厥国家组织的平台进一步扩大影响。

从“中间走廊”到“数字丝绸之路”

事实上，近年来突厥国家组织已经逐渐将合作重点从传统文化认同，扩展至物流、金融、数字经济和科技协同领域。

尤其是在2021年伊斯坦布尔峰会后，成员国围绕《突厥世界2040愿景》开始推动建立统一数字空间，加强创新与人工智能领域合作。

此前，成员国已签署数字经济伙伴关系协议，并推动包括“数字丝绸之路”、e-Permit电子许可系统、e-CMR电子货运单系统、TURANSEZ、TURKUNIB以及突厥投资基金等多个项目。

这些项目不仅服务于区域贸易便利化，也在推动跨境物流、数字支付、技术标准和教育资源互联。

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其中，“中间走廊”建设尤其受到关注。

近年来，突厥国家组织持续推进跨里海国际运输路线发展，希望借助中亚—高加索—土耳其线路，强化连接亚洲与欧洲的新物流体系。而数字化物流系统的引入，则被视为提升整个走廊竞争力的重要基础。

因此，本次突厥斯坦峰会虽然以人工智能为主题，但背后真正讨论的，实际上是未来突厥世界在全球新技术竞争格局中的定位问题。

从历史象征走向技术未来

作为突厥文明的重要历史中心，突厥斯坦长期以来被视为“突厥世界的精神故乡”。而此次非正式峰会在这里举行，也被赋予了明显象征意义——即让共同历史记忆与共同数字未来形成连接。

外界普遍认为，此次峰会未必会立即出台具有强约束力的机制性成果，但它可能成为突厥国家组织进入“数字融合时代”的重要起点。

从能源互联、数据中心建设，到人工智能合作、跨境数字基础设施，再到中间走廊物流数字化，突厥国家组织正在尝试从“文化共同体”逐步向“技术协作共同体”转型。

而哈萨克斯坦，则希望在这一过程中扮演“数字枢纽”和“区域AI平台”的角色。

在峰会举行前夕，突厥国家组织秘书长库巴尼奇别克·奥穆拉利耶夫在接受Kazinform记者专访时，也对组织成立首个五年发展阶段取得的成果进行了总结。随着人工智能议题首次成为峰会核心主题，突厥世界未来的合作方向，或许也正在发生新的变化。

【编译：木合塔尔·木拉提】