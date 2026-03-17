从一天到十天 从阿吾勒到城市广场 纳乌鲁兹如何成为国家文化认同符号

纳乌鲁兹的回归

对哈萨克民族而言，纳乌鲁兹节象征着春季的新生、繁荣与新生活的开端。然而，与过去相比，如今的庆典形式已发生诸多显著变化。

瓦里罕诺夫历史与民族学研究所教授阿赫松卡尔·阿布杜丽娜介绍，哈萨克斯坦纳乌鲁兹节的复兴始于20世纪80年代末，与一系列重大历史决策紧密相连。

—著名国务活动家、哈萨克苏维埃社会主义共和国文化部部长乌兹别克阿勒·贾尼别科夫为这一节日重焕生机做出了巨大贡献。他于1988年提议在3月22日庆祝纳乌鲁兹节。此后，哈萨克苏维埃社会主义共和国总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫颁布法令，正式赋予这一传统节日官方地位。2001年，纳乌鲁兹被宣布为国家法定节假日；从2009年起，庆祝活动延长至3月21、22和23日共三天。2010年，第64届联合国大会宣布3月21日为"国际纳乌鲁兹节"，使这一节日获得国际社会广泛认可，-阿布杜丽娜说道。

她指出，十月革命前，纳乌鲁兹节虽不具备官方地位，但对民众而言，它一直是神圣且至关重要的节日，被视为与自然更新、祖辈传统紧密相连的历法盛事。

—过去，传统阿吾勒里的所有居民聚在一起共同庆祝；如今，庆典活动大多向城市转移，演变为大规模群众性盛会，-她补充道。

这位历史学家表示，现代纳乌鲁兹节融入了民族文化节、历史重现、沉浸式戏剧表演等新元素，而这些形式在过去并不存在。

Фото: личный архив А. Абдулиной

尽管如此，节日的核心内涵并未改变。春季新生的理念、长辈祈福、盛大宴会、款待宾客的传统均被完好保留。赛马、叼羊、摔跤、阿依特斯等民族体育及艺术项目依然在节日期间上演。制作纳乌鲁兹粥并共享盛宴的习俗也在代代相传。

纳乌鲁兹传统的演变

独立以来，节日庆祝活动最显著的变化之一是其持续时间。2024年之前，纳乌鲁兹通常仅庆祝1至2天。而现在，我国恢复了为期十天的"纳乌鲁兹纳玛"庆祝模式，涵盖全国各地的不同传统。

—例如，哈萨克斯坦西部地区自古流传的阿玛勒节已被纳入全国庆祝历法。3月14日定为库鲁苏节。根据古代历法，这一天是春季第三个月——阿玛勒月的开始。这一天，人们互相走访、祝贺新春、互道平安。对曾长期游牧的民族而言，了解亲友在漫长严冬后是否安好至关重要，-这位历史学家介绍道。

十月革命前，哈萨克斯坦全境都会庆祝纳乌鲁兹。庆典始于筹备与大扫除，人们清洁房屋庭院，准备丰盛食物，走亲访友互赠佳肴。

此外，当时还会举行净化仪式——点燃篝火，向牲畜和屋舍洒水净化。黎明时分，村民们走向野外膜拜太阳，清理泉眼并植树。核心庆典通常在3月22日举行。

Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

这一天，餐桌上摆满手抓肉、包尔萨克和各类甜点，必须准备由七种原料熬制的纳乌鲁兹粥。数字"7"在哈萨克传统中具有特殊意义。人们尽量走访七户人家，邀请七位客人。彼此见面的祝词是"纳乌鲁兹吉祥！"和"新春快乐！"。

庆祝活动在阿依特斯、歌唱和民族游戏中延续。赛马、叼羊、马上角力、姑娘追等竞赛轮番上阵。最后，长辈们为青年祈福，节日在邻里村落间的走访中持续数日。

阿布杜丽娜指出，如今古代的一些特定仪式正逐渐退出历史舞台。

—古代，一些与前伊斯兰信仰相关的仪式，如膜拜太阳、自然崇拜等，在今天已罕见。现代人很少在黎明时分专门走向户外向太阳致敬或清理沟渠。此类活动有时仅在当地政府组织的周六义务劳动框架下进行。此外，由于场地限制，并非所有定居点都能大规模开展赛马等民族竞技，-她说道。

城市化生活方式也改变了节日的形态。如今，纳乌鲁兹更多地通过音乐会、文化节和城市漫游等大型活动来庆祝。这在很大程度上提升了年轻人和城市居民对民族传统的兴趣。

专家强调，保留节日的精神实质至关重要。

—纳乌鲁兹的核心价值始终不变：更新与和解的理念、彼此的祝福、分享纳乌鲁兹粥、尊敬长者、扶弱济贫以及民族体育与传统的复兴。如果这些核心价值得以保留，并与现代节庆程序和谐结合，那么大众性活动不仅不会让纳乌鲁兹背离其根源，反而能让它在现代社会中上升到新的高度，-阿布杜丽娜说。

纳乌鲁兹——民族认同的体现

哈萨克斯坦民族和睦大会专家团队成员、历史学博士阿依别克·沙勒恒巴耶夫指出，20世纪90年代纳乌鲁兹节刚开始恢复庆祝时，情况与今日大不相同。

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

当时，节日刚刚回归社会，在很多情况下仅具有装饰性特征。

—早期庆祝活动多带有装饰性。城市里举行群众游行和戏剧表演。特别是在北部地区，这对许多人来说还是个新鲜事物。但随着时间推移，纳乌鲁兹演变成了在大城市中真正凝聚人心的民族节日，-沙勒恒巴耶夫说道。

他认为，纳乌鲁兹恢复初期，民众中偶尔存在一种形式主义的态度。

—我还记得90年代初担任节日主持人时的情景。有时一切只是按脚本进行，民众的接受度则各有不同。但随着岁月流逝，这个节日真正成为了人们翘首以待的盛事，-他说。

专家认为，代际更迭促进了传统的巩固。今天的年轻一代成长于独立的哈萨克斯坦，将这个节日视为生活中自然而然的一部分。

—如今青年占据了人口的很大一部分。据统计，约60%的居民是30岁以下的年轻人。他们成长于这一文化环境中，从小就接触纳乌鲁兹。因此，这个节日对他们而言并非外加的人造产物，-沙勒恒巴耶夫表示。

他指出，过去几十年里，纳乌鲁兹已完全成型，成为国家文化认同不可分割的一部分。与此同时，节日的历史根基始终保留在老一辈人的记忆中。

—我属于60年代出生的一代。我们在孩提时代并未见过这个节日。但我们的父辈，即20世纪20年代出生的人们，非常了解并一直保留着这些传统。正因如此，许多优美的传统才得以传给后人，-沙勒恒巴耶夫说。

Фото: QAZAQ CULTURE

据他观察，如今纳乌鲁兹正成为构建哈萨克斯坦民族认同的重要元素。近年来，民族文化的诸多传统元素——民族服饰、民族佳肴及哈萨克习俗正在全面复兴。

—现在人们对民族服饰的兴趣大增，全国还在开展"民族服饰日"等活动。对民族美食的关注度也在提升。年轻人将这一切视为极其自然的文化现象，-他补充道。

他认为，未来纳乌鲁兹节将进一步发展，甚至可能利用包括人工智能在内的新技术手段来赋能文化传播。

【编译：阿遥】