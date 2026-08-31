KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    趋势:
    Jibek Joly TRK
    中文
    热点:

    从中学教师到副总统：叶尔兰·卡林的30年职业生涯

    （哈萨克国际通讯社讯）8月31日，叶尔兰·卡林（Ерлан Қарин）被任命为哈萨克斯坦共和国副总统。从中学教师起步，他此后从事政治研究工作，并先后领导科研机构和国家电视广播集团。卡林曾担任国务秘书、国务顾问，此前担任哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任。哈萨克国际通讯社梳理了卡林的职业履历。

    ҚР Вице Президенті Ерлан Қарин
    фото: фейзбук парақшасынан

    叶尔兰·卡林的职业履历：1996—2026

    • 1996年
      阿克托别市第33中学历史和地理教师。
    • 1997—1998年
      阿克托别大学教师，并在新闻媒体担任编辑和政治评论员。
    • 1998—2000年
      在哈萨克斯坦发展研究所政治研究中心从事研究工作，并任俄罗斯和中国研究所副所长。
    • 2000—2003年
      中亚政治研究机构负责人。
    • 2002—2003年
      兼任哈萨克斯坦总理非专职顾问。
    • 2003—2006年
      现代政治国际研究所总经理。
    • 2003年10月—2004年7月
      “阿萨尔”党第一副主席。
    • 2004—2006年
      反恐项目中心负责人。
    • 2006—2008年
      曼格斯套州州长政治事务顾问。
    • 2008年2月—11月
      哈萨克斯坦总统办公厅国内政策部主任。
    • 2008—2013年
      “祖国之光”党战略发展书记。
    • 2013—2014年
      美国华盛顿美利坚大学特邀教授。
    • 2014年10月—2017年2月
      哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长。2014年10月16日获任命。
    • 2017年2月—2019年4月
      “哈萨克斯坦”共和国电视广播集团股份公司董事会主席。2017年2月9日获任命。
    • 2019年4月—2020年7月
      哈萨克斯坦总统顾问。2019年4月5日获任命。
    • 2020年7月—2022年1月
      哈萨克斯坦总统助理。2020年7月30日获任命。
    • 2022年1月—6月
      哈萨克斯坦国务秘书。2022年1月5日获任命。
    • 2022年6月—2026年6月
      哈萨克斯坦国务顾问。2022年6月14日获任命。
    • 2026年6月30日—8月31日
      哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任，根据总统第1335号令获任命。
    • 2026年8月31日起
      哈萨克斯坦共和国副总统。

    需要指出的是，上述部分职务存在任职时间重叠的情况。

    教育背景与职业生涯起点

    叶尔兰·特尼姆拜吾勒·卡林1976年5月26日出生于现突厥斯坦州萨伊拉姆区阿克苏村，2026年年满50岁。

    1996年，他毕业于K.茹巴诺夫阿克托别国立大学历史与地理专业。1999年，完成阿尔法拉比哈萨克国立大学哲学与政治学系研究生阶段学习，拥有政治学副博士学位。

    卡林职业生涯的第一份工作是在阿克托别市第33中学担任历史和地理教师。此后，他曾在大学任教，并在新闻媒体担任编辑和政治评论员。

    1998年起，卡林开始在研究机构工作。2000年，他出任中亚政治研究机构负责人。

    从科研领域走向政坛

    进入21世纪后，卡林在从事科研和分析工作的同时，也开始涉足政治领域。

    他曾兼任哈萨克斯坦总理非专职顾问，并担任“阿萨尔”党第一副主席。此后，卡林先后领导现代政治国际研究所和反恐项目中心。

    2006年，他出任曼格斯套州州长政治事务顾问。

    2008年，卡林开始担任哈萨克斯坦总统办公厅国内政策部主任。同年11月，他出任“祖国之光”党战略发展书记。

    此后，卡林重返学术领域，在美国华盛顿美利坚大学担任特邀教授。

    执掌战略研究所和国家电视广播集团

    2014年10月16日，卡林被任命为哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长。

    此后，他转入媒体领域。2017年2月9日，卡林出任“哈萨克斯坦”共和国电视广播集团股份公司董事会主席。

    从总统顾问到总统办公厅第一副主任

    2019年4月5日，卡林被任命为哈萨克斯坦总统顾问。

    2020年7月30日，他被任命为哈萨克斯坦总统助理。

    2022年1月5日，卡林出任哈萨克斯坦国务秘书。同年6月14日，他被任命为哈萨克斯坦国务顾问，并担任这一职务至2026年6月。

    2026年6月30日，托卡耶夫总统签署总统令，任命卡林为哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任。

    2026年8月31日，卡林被任命为哈萨克斯坦共和国副总统，同时免去其此前担任的总统办公厅第一副主任职务。

    副总统 任免 政治
    木合塔尔 木拉提
    木合塔尔 木拉提
    编译