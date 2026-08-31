从中学教师到副总统：叶尔兰·卡林的30年职业生涯
（哈萨克国际通讯社讯）8月31日，叶尔兰·卡林（Ерлан Қарин）被任命为哈萨克斯坦共和国副总统。从中学教师起步，他此后从事政治研究工作，并先后领导科研机构和国家电视广播集团。卡林曾担任国务秘书、国务顾问，此前担任哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任。哈萨克国际通讯社梳理了卡林的职业履历。
叶尔兰·卡林的职业履历：1996—2026
- 1996年
阿克托别市第33中学历史和地理教师。
- 1997—1998年
阿克托别大学教师，并在新闻媒体担任编辑和政治评论员。
- 1998—2000年
在哈萨克斯坦发展研究所政治研究中心从事研究工作，并任俄罗斯和中国研究所副所长。
- 2000—2003年
中亚政治研究机构负责人。
- 2002—2003年
兼任哈萨克斯坦总理非专职顾问。
- 2003—2006年
现代政治国际研究所总经理。
- 2003年10月—2004年7月
“阿萨尔”党第一副主席。
- 2004—2006年
反恐项目中心负责人。
- 2006—2008年
曼格斯套州州长政治事务顾问。
- 2008年2月—11月
哈萨克斯坦总统办公厅国内政策部主任。
- 2008—2013年
“祖国之光”党战略发展书记。
- 2013—2014年
美国华盛顿美利坚大学特邀教授。
- 2014年10月—2017年2月
哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长。2014年10月16日获任命。
- 2017年2月—2019年4月
“哈萨克斯坦”共和国电视广播集团股份公司董事会主席。2017年2月9日获任命。
- 2019年4月—2020年7月
哈萨克斯坦总统顾问。2019年4月5日获任命。
- 2020年7月—2022年1月
哈萨克斯坦总统助理。2020年7月30日获任命。
- 2022年1月—6月
哈萨克斯坦国务秘书。2022年1月5日获任命。
- 2022年6月—2026年6月
哈萨克斯坦国务顾问。2022年6月14日获任命。
- 2026年6月30日—8月31日
哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任，根据总统第1335号令获任命。
- 2026年8月31日起
哈萨克斯坦共和国副总统。
需要指出的是，上述部分职务存在任职时间重叠的情况。
教育背景与职业生涯起点
叶尔兰·特尼姆拜吾勒·卡林1976年5月26日出生于现突厥斯坦州萨伊拉姆区阿克苏村，2026年年满50岁。
1996年，他毕业于K.茹巴诺夫阿克托别国立大学历史与地理专业。1999年，完成阿尔法拉比哈萨克国立大学哲学与政治学系研究生阶段学习，拥有政治学副博士学位。
卡林职业生涯的第一份工作是在阿克托别市第33中学担任历史和地理教师。此后，他曾在大学任教，并在新闻媒体担任编辑和政治评论员。
1998年起，卡林开始在研究机构工作。2000年，他出任中亚政治研究机构负责人。
从科研领域走向政坛
进入21世纪后，卡林在从事科研和分析工作的同时，也开始涉足政治领域。
他曾兼任哈萨克斯坦总理非专职顾问，并担任“阿萨尔”党第一副主席。此后，卡林先后领导现代政治国际研究所和反恐项目中心。
2006年，他出任曼格斯套州州长政治事务顾问。
2008年，卡林开始担任哈萨克斯坦总统办公厅国内政策部主任。同年11月，他出任“祖国之光”党战略发展书记。
此后，卡林重返学术领域，在美国华盛顿美利坚大学担任特邀教授。
执掌战略研究所和国家电视广播集团
2014年10月16日，卡林被任命为哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长。
此后，他转入媒体领域。2017年2月9日，卡林出任“哈萨克斯坦”共和国电视广播集团股份公司董事会主席。
从总统顾问到总统办公厅第一副主任
2019年4月5日，卡林被任命为哈萨克斯坦总统顾问。
2020年7月30日，他被任命为哈萨克斯坦总统助理。
2022年1月5日，卡林出任哈萨克斯坦国务秘书。同年6月14日，他被任命为哈萨克斯坦国务顾问，并担任这一职务至2026年6月。
2026年6月30日，托卡耶夫总统签署总统令，任命卡林为哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任。
2026年8月31日，卡林被任命为哈萨克斯坦共和国副总统，同时免去其此前担任的总统办公厅第一副主任职务。