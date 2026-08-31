从中学教师到副总统：叶尔兰·卡林的30年职业生涯

（哈萨克国际通讯社讯）8月31日，叶尔兰·卡林（Ерлан Қарин）被任命为哈萨克斯坦共和国副总统。从中学教师起步，他此后从事政治研究工作，并先后领导科研机构和国家电视广播集团。卡林曾担任国务秘书、国务顾问，此前担任哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任。哈萨克国际通讯社梳理了卡林的职业履历。

叶尔兰·卡林的职业履历：1996—2026

1996年

阿克托别市第33中学历史和地理教师。

阿克托别市第33中学历史和地理教师。 1997—1998年

阿克托别大学教师，并在新闻媒体担任编辑和政治评论员。

阿克托别大学教师，并在新闻媒体担任编辑和政治评论员。 1998—2000年

在哈萨克斯坦发展研究所政治研究中心从事研究工作，并任俄罗斯和中国研究所副所长。

在哈萨克斯坦发展研究所政治研究中心从事研究工作，并任俄罗斯和中国研究所副所长。 2000—2003年

中亚政治研究机构负责人。

中亚政治研究机构负责人。 2002—2003年

兼任哈萨克斯坦总理非专职顾问。

兼任哈萨克斯坦总理非专职顾问。 2003—2006年

现代政治国际研究所总经理。

现代政治国际研究所总经理。 2003年10月—2004年7月

“阿萨尔”党第一副主席。

“阿萨尔”党第一副主席。 2004—2006年

反恐项目中心负责人。

反恐项目中心负责人。 2006—2008年

曼格斯套州州长政治事务顾问。

曼格斯套州州长政治事务顾问。 2008年2月—11月

哈萨克斯坦总统办公厅国内政策部主任。

哈萨克斯坦总统办公厅国内政策部主任。 2008—2013年

“祖国之光”党战略发展书记。

“祖国之光”党战略发展书记。 2013—2014年

美国华盛顿美利坚大学特邀教授。

美国华盛顿美利坚大学特邀教授。 2014年10月—2017年2月

哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长。2014年10月16日获任命。

哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长。2014年10月16日获任命。 2017年2月—2019年4月

“哈萨克斯坦”共和国电视广播集团股份公司董事会主席。2017年2月9日获任命。

“哈萨克斯坦”共和国电视广播集团股份公司董事会主席。2017年2月9日获任命。 2019年4月—2020年7月

哈萨克斯坦总统顾问。2019年4月5日获任命。

哈萨克斯坦总统顾问。2019年4月5日获任命。 2020年7月—2022年1月

哈萨克斯坦总统助理。2020年7月30日获任命。

哈萨克斯坦总统助理。2020年7月30日获任命。 2022年1月—6月

哈萨克斯坦国务秘书。2022年1月5日获任命。

哈萨克斯坦国务秘书。2022年1月5日获任命。 2022年6月—2026年6月

哈萨克斯坦国务顾问。2022年6月14日获任命。

哈萨克斯坦国务顾问。2022年6月14日获任命。 2026年6月30日—8月31日

哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任，根据总统第1335号令获任命。

哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任，根据总统第1335号令获任命。 2026年8月31日起

哈萨克斯坦共和国副总统。

需要指出的是，上述部分职务存在任职时间重叠的情况。

教育背景与职业生涯起点

叶尔兰·特尼姆拜吾勒·卡林1976年5月26日出生于现突厥斯坦州萨伊拉姆区阿克苏村，2026年年满50岁。

1996年，他毕业于K.茹巴诺夫阿克托别国立大学历史与地理专业。1999年，完成阿尔法拉比哈萨克国立大学哲学与政治学系研究生阶段学习，拥有政治学副博士学位。

卡林职业生涯的第一份工作是在阿克托别市第33中学担任历史和地理教师。此后，他曾在大学任教，并在新闻媒体担任编辑和政治评论员。

1998年起，卡林开始在研究机构工作。2000年，他出任中亚政治研究机构负责人。

从科研领域走向政坛

进入21世纪后，卡林在从事科研和分析工作的同时，也开始涉足政治领域。

他曾兼任哈萨克斯坦总理非专职顾问，并担任“阿萨尔”党第一副主席。此后，卡林先后领导现代政治国际研究所和反恐项目中心。

2006年，他出任曼格斯套州州长政治事务顾问。

2008年，卡林开始担任哈萨克斯坦总统办公厅国内政策部主任。同年11月，他出任“祖国之光”党战略发展书记。

此后，卡林重返学术领域，在美国华盛顿美利坚大学担任特邀教授。

执掌战略研究所和国家电视广播集团

2014年10月16日，卡林被任命为哈萨克斯坦总统直属战略研究所所长。

此后，他转入媒体领域。2017年2月9日，卡林出任“哈萨克斯坦”共和国电视广播集团股份公司董事会主席。

从总统顾问到总统办公厅第一副主任

2019年4月5日，卡林被任命为哈萨克斯坦总统顾问。

2020年7月30日，他被任命为哈萨克斯坦总统助理。

2022年1月5日，卡林出任哈萨克斯坦国务秘书。同年6月14日，他被任命为哈萨克斯坦国务顾问，并担任这一职务至2026年6月。

2026年6月30日，托卡耶夫总统签署总统令，任命卡林为哈萨克斯坦总统办公厅第一副主任。

2026年8月31日，卡林被任命为哈萨克斯坦共和国副总统，同时免去其此前担任的总统办公厅第一副主任职务。